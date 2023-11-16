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Доллар слегка подешевел на торгах 16 ноября

торги на бирже Фото: freepik
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,55 тенге, снизившись на 0,09 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,57 тенге (-0,10).

Курс евро установлен Нацбанком – 500,76 тенге, рубля – 5,17 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,3-464,7 тенге, евро – по 498,5-501,5 тенге, российские рубли – по 5,09-5,23 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 16 ноября.

Так, январские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,79%, до 80,54 долларов за баррель. 

Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 0,82%, до 76,03 долларов за баррель. 

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