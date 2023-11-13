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Как сокращение льготных госпрограмм отразилось на ипотечном кредитовании

ипотека, кредиты, банки Фото: Freepik
В ссудном портфеле казахстанских банков отмечается замедление темпов прироста займов, в том числе и ипотечных. Как сокращение льготных госпрограмм отразилось на ипотеке, в материале Zakon.kz

За девять месяцев 2023 года в ссудном портфеле банков отмечается замедление темпов прироста розничного портфеля до 18,5% с показателя 21,5% годом ранее. Такие данные приводят в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Замедление происходит на фоне более низкого притока новых заемщиков +327,6 тысяч против 373,3 тысяч годом ранее, удовлетворения отложенного спроса, сокращения льготного финансирования ипотечных программ и высокой базы прошлого года.

"Сильное замедление отмечается в ипотечном портфеле – с 28,8% до 9,9%, что негативно сказывается и на потребительском кредитовании. При этом, более половины заемщиков, оформивших ипотеку, берут потребительский заем в последующие 3 месяца, согласно Отчету о финансовой стабильности за 2022 год". АФК

Отмечается, что ускорился рост портфеля займов бизнесу – с 5,2% до 6,6% за счет увеличения объема выдач займов МСБ – 45% от всей выдачи бизнесу, а также общего повышения инвестиционной активности в экономике.

Так, в первом полугодии общие заявки от бизнеса выросли в 2,2 раза – с 576 тысяч до 1,2 млн заявок, от розницы на 55% – с 22,7 млн до 35,2 млн.

кредиты, банки, бизнес

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Качество ссудного портфеля остается высоким

В отчете АФК отмечается, что в целом рост ссудного портфеля БВУ (+14,2%) почти в два раза опережал общее увеличение активов системы (+7,5%), тогда как доля высоколиквидных активов снизилась – с 30,2 до 29,6%.

кредиты, кредитные риски, неработающие займы

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

"Качество ссудного портфеля сохраняется высоким. NPL по балансу вырос всего на 91 млрд тенге и составляет 906 млрд, или 3,1% от ссудного портфеля, отражая высокие стандарты кредитования и общий рост кредитного портфеля. На этом фоне стоимость кредитного риска особо не изменилась". АФК

В целом кредитная активность в банках финансировалась за счет роста собственного капитала БВУ, розничных депозитов, а также выплат по программе защиты тенговых вкладов на сумму 307 млрд тенге и размещения облигаций, говорится в обзоре АФК.

При этом, доля "длинных денег" в пассивах возросла, что будет благотворно влиять на возможности выдавать долгосрочные кредиты субъектам экономики.

банки, пассивы, динамика


Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

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