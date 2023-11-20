За 30 лет минимальная заработная плата в Казахстане выросла более чем в 5 тысяч раз

Ключевым вопросом, регулирующим рынок труда каждого государства, является минимальный размер заработной платы (МЗП). Zakon.kz выяснил, что за 30 лет МЗП в Казахстане выросла в 5 384 раза, и провел сравнительный анализ пяти стран по этому показателю.

Государство гарантирует всем работающим нижнюю границу заработной платы и тем самым обеспечивает некоторый минимальный объем благ, позволяющий работающему иметь минимальные условия существования. В отношении пределов заработной платы – размеры государством не ограничиваются. Подобную практику осуществляет каждая страна с рыночной экономикой, различия составляют лишь применение методик определения МЗП и соответственно ее величины.

Как росла МЗП в Казахстане

В главном казахстанском законе, регулирующим трудовые отношения – Трудовом Кодексе РК, раскрывается определение МЗП, как "гарантированный минимум денежных выплат работнику простого неквалифицированного (наименее сложного) труда при выполнении им трудовых обязанностей в нормальных условиях и при нормальной продолжительности рабочего времени, …, в месяц".

За нарушение работодателем условия по МЗП в "Кодексе об административных правонарушениях" государством предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Впервые в Казахстане минимальная заработная плата была установлена в 1993 году, в том же, что и принятие национальной валюты – тенге. В последующем размер МЗП определялся (и определяется), как правило, ежегодно и служит для рынка ориентиром при установлении трудовых отношений.

Фото: Бюро национальной статистики РК

Данный график отражает изменения величины минимальной заработной платы Казахстана за 30 лет. В 1993 году МЗП определяется в размере 13 тенге, а по истечении 30 лет (в 2023 году) уже становится 70 тысяч тенге, то есть она выросла в 5384 раз.

В тоже время следует отметить стабильный рост на протяжении всего периода, за исключением 2019 –2021 гг., когда МЗП составляла 3 года подряд 42 500 тенге.

В 2022 году наблюдается скачок МЗП до 60 тысяч тенге – повышение на 41%. В 2023 году МЗП уже составляет 70 тысяч тенге, увеличившись еще на 16,6%.

В сентябрьском послании 2023 года президент РК Касым–Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге. Изменение составит 21,4%, т.е. по сравнению с 2021 годом она увеличится в два раза. Несмотря на подобное кратное повышение МЗП, депутаты Мажилиса все же считают ее размер низким и предполагают, что МЗП должна составлять более 200 тысяч тенге.

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В какой стране МЗП выше

Все страны развиваются по-разному и соответственно реальное содержание МЗП разное, что вызывает вопросы в обществе. Поэтому страны изучают опыт и учатся друг у друга. Сравнение МЗП РК в долларовом выражении с некоторыми странами дальнего зарубежья (США и ФРГ) и ближайших соседей (Россия, Узбекистан) графически показывает следующие результаты.

Фото: Бюро национальной статистики РК

График демонстрирует, что в 2023 году МЗП Казахстана в долларовом выражении составляла 151 доллар США (70 тысяч тенге, при официальном курсе 1 доллар = 461,53 тенге), и соответственно в РФ – 181 доллару (16 242 рубля), Узбекистане – 79 долларам (980 тысяч сумов), США – 1160 долларов и в ФРГ – 2152 доллара.

Также данные показывают, что больше всего минимальная заработная плата у граждан ФРГ, на втором месте – США, то есть у стран с развитой экономикой.

Величина МЗП развитых стран значительно, даже следует отметить – кратно превышает величины выбранных стран СНГ. И в США, и в ФРГ определяется почасовой тариф на МЗП (например, в США – составляет 7,25 доллара в час).

Анализируя график можно предположить, что подобное расхождение в размере напрямую зависит от степени развитости экономики, однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что основным различием является то, что страны используют разные методики определения размера МЗП.

В заключение напомним, что еще в сентябрьском послании 2022 года президент РК Касым–Жомарт Токаев поручил разработать новую методику определения МЗП. Предыдущая была привязана к прожиточному минимуму и перестает отвечать потребностям рынка труда.

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана совместно со специалистами Всемирного банка разработали новую методику расчета МЗП, которая при определении величины минимальной зарплаты будет учитывать производительность труда и медианную заработную плату.

Автор: Жандос Насретдинов