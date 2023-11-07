Почему минимальную зарплату в Казахстане нельзя повысить до 200 – 300 тысяч тенге

В последнее время депутаты озвучивали идею поднять минимальную заработную плату с нынешних 70 тысяч до 200-300 тысяч тенге. По каким причинам нельзя быстро повысить минимальную зарплату до этого уровня и к чему это может привести, Zakon.kz рассказали эксперты.

Во время обсуждения законопроекта о республиканском бюджете на 2024–2026 годы депутат Мажилиса от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов заявил, что фракция ОСДП не согласна с уровнем минимальной заработной платы (МЗП) и прожиточного минимума на 2024 год. Депутат предложил повысить МЗП до 200–210 тысяч тенге.

Ранее депутат мажилиса Ринат Заитов тоже предлагал увеличить размер МЗП в Казахстане до 300 тысяч тенге. Эксперты, опрошенные Zakon.kz, говорят, что быстрое повышение МЗП до предложенных депутатами сумм пока не представляется возможным.

Отсутствие экономических возможностей

Директор DAMU Research Group Тимур Айсаутов отмечает, что в целом перед правительством стоит задача по мере возможности поднимать минимальную зарплату в стране. Но вопрос в том, насколько быстро это можно сделать.

"Поднять МЗП до уровня 200 – 300 тысяч с нынешних 70 тысяч в ближайшие годы нереально. Во-первых, для этого в бюджете нет средств. Это повлечет за собой не только увеличение заработной платы для бюджетных служащих. От МЗП зависит много других показателей. В целом увеличение МЗП значительно увеличит расходы госбюджета". Тимур Айсаутов

Эксперт Института инновационной экономики, профессор КазНУ Магбат Спанов отмечает, что предложения депутатов нереалистичны, экономической базы для таких повышений нет. Более того, и чиновникам, предлагающим столь существенный рост МЗП, по его мнению, не хватает базовых экономических знаний.

"Если они (прим. – депутаты) считают, что деньги у нас в стране появляются в результате печатания станка, тогда да, деньги на повышение МЗП у нас есть. Но если смотреть на это реалистично, то даже повышение до 70 тысяч достаточно серьезно влияет на положение организаций и предприятий. По этой причине я считаю, что эти сверх популистские предложения нереалистичны и могут привести к развалу страны". Магбат Спанов

Профессор считает, что вместо этого необходимо создавать экономическую среду для работы предприятий, и устранить различные барьеры, связанные с ведением бизнеса.



"Мы должны быть реалистами и не давать несбыточных надежд. Если мы хотим выйти на этот этап в 200-300 тысяч, то это должно делаться не на следующий год, а в течение нескольких лет пошагово, должны быть меры и программы, чтобы выйти на этот целевой показатель". Магбат Спанов

Для того, чтобы перейти на такой уровень, по мнению Магбата Спанова, нужно развивать средне и мелкотоварное производство, и из аграрно-сырьевой страны, которой Казахстан стал за годы независимости, вновь трансформироваться в аграрно-индустриальную, как это было прежде.

Рост МЗП = Всплеск инфляции

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что повышение МЗП до 200–300 тысяч тенге хорошая идея, если повысить ее для сотрудников бюджетной сферы. Однако эксперт подчеркивает, что гораздо больше людей заняты в частной сфере, и здесь влияние государства должно быть ограниченным.



По его мнению, повышение МЗП в два-три раза для бизнеса с запланированных на следующий год 85 тысяч поспособствует росту инфляции на 5-10%.

Минимальную зарплату в размере 200-300 тысяч тенге, по мнению финансиста, можно считать нормальной при инфляции в 3,5-4%. Но к этому возможно прийти только как минимум через 5 лет. При условии, что правительство предложит внятную экономическую программу, не будет активно вмешиваться в экономику, а вместо этого сможет обеспечивать бизнес не деньгами, а хорошей инфраструктурой.



По словам Тимура Айсаутова, в текущих условиях есть два способа быстро увеличить размер минимальных зарплат. Первый – напечатать эти деньги, что вызовет инфляцию, обесценение тенге и снижение покупательной способности. Второй – поднимать налоги на бизнес и в целом на экономику.

"Но это означает, что мы будем подавлять экономический рост. У нас и так слабо диверсифицированная экономика и слабо развитый МСБ". Тимур Айсаутов

В этой ситуации остается только увеличивать налоги для отечественных компаний, а это опять же вызовет всплеск недовольства и приведет к инфляции и потере покупательной способности тенге, комментирует он.

"На самом деле такие задачи, как поднять МЗП в несколько раз, быстро реализовать невозможно. Единственный правильный путь – это развивать саму экономику, создавать производства, повышать конкурентоспособность, чтобы у Казахстана была четкая программа развития национальной экономики". Тимур Айсаутов

Экономист добавил, что есть экстенсивный путь развития – когда номинально увеличивается денежная масса и повышаются налоги, но при этом растет давление на бизнес, а есть интенсивный путь, через развитие производств и предприятий.

Тимур Айсаутов резюмировал, что при развитии экономики и повышении спроса на рабочую силу, зарплаты будут повышаться естественным образом. Тогда это будет сбалансированный рост, который не приведет к инфляции, а покупательная способность при этом сильно не девальвируется.

Во время Послания народу Казахстана 1 сентября президент Касым–Жомарт Токаев поручил повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге с 1 января 2024 года.