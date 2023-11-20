Военные конфликты: как меняются потоки инвестиций

Военные конфликты в различных точках мира поменяли приоритеты глобальных инвесторов. На фоне западных конфронтаций, многие транснациональные компании начинают обращаться в сторону стран ЦА. Как меняются потоки инвестиций в случае военных конфронтаций происходящих в мире, выяснял Zakon.kz

Если посмотреть многочисленные опросы среди мировых инвесторов, то в 2023 году многие ставят на первое место именно геополитические риски, как самые нежелательные. Хотя еще 10 лет эта позиция находилась лишь на 5–6 местах по приоритетности для крупного бизнеса.

В большинстве случаев военные конфликты несут для глобальных инвестиций больше минусов, чем плюсов. Это было четко видно на примере войны в Украине, когда в том числе и казахстанскому бизнесу пришлось перестраивать свои логистические маршруты, что моментально увеличивает стоимость бизнес услуг и в итоге, бьет по карману конечного потребителя. Это также сокращает инвестиционную активность, то есть инвестиции, которые традиционно шли в какой–то регион, теперь начинают идти в другой регион, потому что для любого бизнеса, в том числе транснационального самое главное – это предсказуемость.

Учитывает тот факт, что многие крупные инвестиции являются долгосрочными, то при выборе страны, куда вкладывать деньги, инвесторы анализируют, чтобы там не было серьезных политических эксцессов. Ведь конфликты любого рода – это форс–мажор, который увеличивает количество непредсказуемых факторов и "черных лебедей", которые отпугивают инвесторов.

Как влияет геополитическая ситуация на приток инвестиций в РК

Заместитель министра иностранных дел РК Назира Нурбаева рассказала Zakon.kz о влиянии сложившейся геополитической ситуации на приток инвестиций в Казахстан и на трансконтинентальные транспортные потоки.

"Конечно, любые конфликты – это не есть хорошо. И мы, как миролюбивая страна, заинтересованы в их скорейшем завершении. Но, в текущей ситуации, для нас возникают определенные возможности. В частности, сейчас активно обсуждается развитие транзитного транспортно–логистического потенциала Центральной Азии. Речь, в частности, идет о Транскаспийском транспортном маршруте, который соединяет Китай и Европу через Каспийское море. Он дает нам хорошие возможности для развития транспортных потоков, развития международного транзита товаров народного потребления". Назира Нурбаева

При этом интерес к данному направлению, по словам замминистра, весьма высок как со стороны европейских, так и стороны китайских партнеров, потому что этот путь является самым коротким и эффективным для связи двух частей континентов.

"Ожидается, что период доставки товаров по этому маршруту можно будет снизить с 18–23 дней в этом году до 14 дней в следующем году, и мы с нашими партнерами к этому целенаправленно идем. Этот маршрут, проходящий через южный Казахстан, согласно ЕБРР, является наиболее оптимальным среди всех других в регионе, проанализированных банком. Но для этого нужны серьезные инвестиции". Назира Нурбаева

Есть и другое направление, которое сейчас стало интересным для иностранных инвесторов – это создание хабов и логистических центров на казахстанской стороне Каспия в Актау.

"У нас также есть планы развития ж/д сети и открытия третьего ж/д перехода между Китаем и Казахстаном; кроме того, уже сейчас прокладывается вторая колея вдоль 800–километрового отрезка Достык–Мойынты. У нас много проектов, которые направлены на развитие транзитного потенциала как в плане увеличения количества танкеров и сухогрузов для перевозки товаров через Каспий, так и в плане создания складских помещений, хабов на границе между Китаем и Казахстаном". Назира Нурбаева

Кроме того, за последние годы в стране отмечается двукратное увеличение инвестиций в обрабатывающую промышленность, добавила замминистра.

"Сегодня прямые иностранные инвестиции распределяются так: 43% – это все еще горнодобывающая промышленность, включая добычу нефти и газа, 20% – обрабатывающая промышленность, 18% – торговля, около 4% – транспортный и логистический сектор. Но это результаты 2022 года. Сейчас инвестиции в логистику наращиваются, и мы ожидаем по итогам текущего года совсем другие цифры", – пояснила Нурбаева.

В целом, как показывает статистика, в 2022 году произошел рост чистых прямых иностранных инвестиций на 83%, превысив 6,1 млрд долларов. В свою очередь, валовый приток составил рекордные 28 млрд долларов.

Как видят ситуацию эксперты

Изменение транспортно–логистических потоков, а вслед за ними и направление глобальных инвестиций отмечают и политологи и эксперты финансового рынка РК.

"Из–за геополитической ситуации, многим международным компаниям приходится находить новые маршруты поставок и в этой связи появляются новые инвестиционные возможности и ниши. Сейчас компании из ОАЭ и других стран заинтересованы в транспортных проектах в Казахстане, такие как порты и терминалы", – сказал директор департамента по инвестициям МФЦА Марат Биримжан.

На вопрос о том, что будет с инвестициями, если начнется третья мировая война, он отметил, что могут произойти самые разные изменения.

"Здесь мне кажется, важно отметить готовность с нашей стороны к привязке к транспортно–логистическому сектору. Мне кажется, правительство и бизнес отчетливо понимают возможные риски и инвестируют в том числе и в диверсификацию поставок импортных и экспортных. Конечно, все сценарии нельзя предугадать, но тем не менее правительство и бизнес готовятся к разным сценариям". Марат Биримжан

В свою очередь политолог Досым Сатпаев заметил, что рынок нервно реагирует на военный конфликт между Израилем и Палестиной, в частности, растут цены на нефть и инфляция.

"Если говорить в целом про государства Центральной Азии, то этот регион сейчас представляет довольно интересную сферу активности разных стран, которые когда–то рассматривали нас как периферию. Мы увидели это по визиту главы Франции Эмманюэля Макрона, который приехал в первую очередь из–за бизнес–интересов – покупка казахстанского урана, разведка и добыча редкоземельных металлов. Сейчас ведь идет глобальная конкуренция в мире именно за редкоземельные металлы и другие критические материалы, потому что Китай контролирует 70% этого рынка и это сильно беспокоит США и Европу, поэтому мы и видим эту активность". Досым Сатпаев

После начала войны в Украине многие инвесторы воспринимали государства Центральной Азии (ЦА) как зависимые от России и Китая, добавил политолог. Но сейчас они изучают нас и пытаются понять, как можно здесь начать работать.

Также, по его мнению, нельзя забывать и о том, что некоторые страны ЦА находятся под угрозой санкций из–за серого импорта. Инвесторы из западных компаний пытаются быть очень осторожными, потому что если их продукция попадет в Россию, тогда эти компании могут оказаться под санкциями и репутационно пострадать, пояснил он.

Вообще, по словам политолога, с точки зрения инвестпривлекательности на всем постсоветском пространстве ЦА сейчас вышла на первое место. Насколько долго это продлится покажет будущее.

Эксперт посетовал, что конкурентоспособность Казахстана на фоне других стран в глазах мирового бизнеса не высокая. У инвесторов есть выбор куда вкладывать, к примеру, в страны арабского мира, Вьетнам, Латинскую Америку. Это как супермаркет, где можно выбирать. А Казахстан на этой полке должен показать свою привлекательность красивой упаковкой, резюмировал он.