Было бы наивно игнорировать угрозу: Куба готовит военные меры на случай конфликта с США

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил о том, что вооруженные силы страны готовятся к "возможности военной агрессии" со стороны США и было бы "наивно" игнорировать вероятность конфликта, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Наши вооруженные силы всегда готовы, и на самом деле в эти дни они готовятся к возможности военной агрессии. Мы были бы наивны, если бы не учитывали возможность конфликта, смотря на то, что происходит в мире", – сказал Карлос Фернандес де Коссио.

Он подчеркнул, что лидеры страны "искренне надеются, что этого не произойдет".

Напряженность между США и Кубой усилилась после военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, поддерживавший тесные связи с руководством Кубы.

Во время пресс-конференции после операции президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио предупредили, что следующим может стать военное вмешательство на Кубе. Рубио тогда заявил: "Если бы я жил в Гаване и находился при власти, я бы беспокоился".