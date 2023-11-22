Как доходы влияют на разводы казахстанцев

Какие категории казахстанцев чаще разводятся и есть ли взаимосвязь между разводами и уровнем доходов – в материале Zakon.kz

Обеспеченные казахстанцы c доходами выше средних чаще остальных вступают в брак, такими данными поделились в Первом Кредитном бюро (ПКБ).

"Среди мужчин с ежемесячными доходами от 1 млн тенге в браке состоит 82%, следует из свежеопубликованных данных БНС АСПиР РК", – говорится в исследовании ПКБ.

Среди всех прочих мужчин с доходами от нуля до 1 млн тенге женаты 63%. Доля женатых людей с доходами от 250 до 300 тысяч тенге достигает 71%.

Что касается женской части населения, то казахстанки с высокими доходами также вступают в брак чаще, их доля 70,5%. Для женщин с доходами ниже показатель составляет 59%. В группе с доходами от 250 до 300 тысяч тенге замужних 67%.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub)

Кто разводится чаще?

Согласно исследованию, лидерами по разводам стали состоятельные казахстанки. Доля обеспеченных разведенных женщин – 10,5%.

Дамы с доходами от 250 до 300 тысяч разводятся реже – 9,5%. У всех остальных показатель достигает 7%.

Примечательно, что мужчины разводятся менее охотно. Доля разведенных состоятельных мужчин всего 3%. У остальных показатель равен 4,5%, в группе со средней зарплатой – 6%.

Ранее Zakon.kz сообщал, что казахстанцев, состоящих в браке, стало больше.