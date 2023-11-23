Сенат вернул проект бюджета на 2024-2026 годы в Мажилис

Депутаты Сената на пленарном заседании 23 ноября 2023 года рассмотрели и вернули в Мажилис проект бюджета на 2024-2026 годы, так как ими внесены предложения по увеличению расходов в 2024 году на сумму 119,5 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Его параметры сформированы следующим образом:



поступления на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 трлн тенге;

без учета трансфертов доходы составят 16,1 трлн тенге, либо 80% от общей суммы поступлений;

в следующем году планируется привлечь трансферт из Национального фонда в объеме 3,6 трлн тенге (2023 г. – 4 трлн тенге), в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге;

в целом расходы бюджета на 2024 год увеличились на 1,5 трлн тенге по сравнению с этим годом и составили примерно 24 трлн тенге;



дефицит бюджета оценивается на уровне 2,6% от ВВП.

"Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов. В этой связи доля социальных расходов в расходах бюджета превышает 40%. При этом на выплату только индексированных пенсий и пособий предусмотрено 5,4 трлн тенге. На развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе", будут направлены 2,4 трлн тенге. На развитие сферы образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа", будет выделено 1,7 трлн тенге", – заявил министр.

На развитие регионов из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге, то есть около 30% от общего объема расходов бюджета.

На развитие реального сектора экономики будет направлено 2,9 трлн тенге. Из них на поддержку предпринимательства запланировано 1,2 трлн тенге.

Расходы силовых структур на 2024 год планируются в размере 2,6 трлн тенге.



"В целом данные параметры бюджета позволяют своевременно выполнять социальные и другие обязательства, а также качественную реализацию задач главы государства. В результате по значимости было перераспределено 196 млрд тенге. Дополнительно из резерва президента и правительства предусмотрено 120 млрд тенге", – резюмировал глава Минфина.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

"Все замечания и предложения комитетов и депутатов Сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов президента и правительства. С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету Сената рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", – сказал депутат Султанбек Макежанов.

Таким образом, проект главного финансового документа страны возвращен в Мажилис.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил трансферт из Нацфонда в объеме 1,6 трлн тенге.