Проект трехлетнего бюджета вернули в Мажилис

Депутаты Сената рассмотрели на пленарном заседании 21 ноября 2024 года проект бюджета на 2025-2027 годы и вернули его в Мажилис со своими поправками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр финансов Мади Такиев, закон разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК на основе прогноза социально-экономического развития на 2025-2029 годы, бюджетных параметров на 2025-2027 годы и поручений президента.

"Поступления на 2025 год составят 21,7 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 1,2 трлн тенге. Дефицит в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, данный показатель снизится до 1,9% к ВВП к 2027 году. Расходы бюджета с учетом поступлений и дефицита на 2025 год планируются с увеличением на 1,7 трлн тенге по сравнению с предыдущим годом и составят 25,8 трлн тенге", – отметил он.

В ходе обсуждения законопроекта в Сенате дополнительно предусмотрели расходы на обеспечение чистой питьевой водой, развитие системы газоснабжения, тепло-, электроэнергетики, транспортной инфраструктуры, ИКИ, развитие регионов, а также реализацию проекта "Ауыл – ел бесігі".

В заключении профильного комитета Сената сказано, что общий объем расходов республиканского бюджета планируется:

в 2025 году – в сумме 25 750 млрд тенге;

в 2026 году – в сумме 23 168 млрд тенге;

в 2027 году – в сумме 24 566 млрд тенге.

В рамках трехлетнего бюджета на общегосударственные расходы предусмотрено 8 239 млрд тенге, в том числе на 2025 год – 2 941 млрд тенге, на 2026 год – 2 570 млрд тенге, на 2027 год – 2 728 млрд тенге.

Традиционно наибольший удельный вес в расходах бюджета в трехлетнем периоде составляют расходы социальной сферы – 31,3 трлн тенге, из них на 2025 год – 9,8 трлн тенге, на 2026 год – 10,5 трлн тенге, на 2027 год – 11 трлн тенге.

"Дефицит республиканского бюджета на 2025 год определен в размере 4 100 млрд тенге, или 2,7% к ВВП, на 2026 год – 3 788 млрд тенге, или 2,2% к ВВП, на 2027 год – 3 686 млрд тенге, или 1,9% к ВВП. Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2025 год составит 4 884,3 млрд тенге, исходя из ожидаемых объемов добычи нефти 97,2 млрд тонн при прогнозной мировой цене на нефть 75 долларов за баррель. В ходе обсуждения закона с учетом предложений комитетов и депутатов Сената поддержано увеличение расходов в 2025 году на сумму 60 млрд тенге", – сказал сенатор Султанбек Макежанов.

Отмечается, что финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства. Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

"С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы" и в соответствии с п. 4 ст. 61 Конституции РК рекомендует не одобрить отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", – резюмировал сенатор.

Ранее сенаторы одобрили ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда.