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Смаилов анонсировал запуск жилищной программы "9-20-25" в 2024 году

Смаилов анонсировал запуск жилищной программы "9-20-25" в 2024 году Фото: freepik
Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Cената 23 ноября анонсировал запуск новой жилищной программы "9-20-25" в следующем году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смайлов сообщил, что население активно выступает за запуск программы "9- 20-25". Но для его реализации, по его словам, нужны средства.

"Национальный банк установил лимит по программе "7-20-25". И этого лимита недостаточно для удовлетворения спроса со стороны населения. И так как Нацбанк установил такой лимит, мы совместно с "Отбасы банк" и холдингом "Байтерек" сейчас разрабатываем еще одну собственную дополнительную программу. Это программа "9-20-25". Где условия таковы: при первоначальном взносе в 20% под 9% на 25 лет выдавать кредиты", – заявил премьер.

По его словам, сейчас ведутся расчеты для запуска этой программы.

"Ежегодно на это необходимо будет 150 млрд тенге. В результате ипотеку смогут получить 8 тысяч семей или частных лиц. Для запуска программы нам необходимо выделить 100 млрд тенге с рынка и 50 млрд тенге из чистого дохода "Отбасы банка". Таким образом, необходимо чтобы было два источника финансирования, чтобы выйти на ставку в 9%. Я думаю, что эта программа ориентирована на молодежь. Спрос на эту программу должен быть высоким. Скоро начнем. Нам нужен минимум один месяц. В следующем году будет программа", – резюмировал глава правительства.

16 ноября глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова также высказалась о возможности запуска программы для молодых семьей "9-20-25".

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Смаилов Алихан Казахстан
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