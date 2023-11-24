Глава Нацбанка прокомментировал замечание премьера

На пресс-конференции в Нацбанке глава финрегулятора Тимур Сулейменов объяснил, что имел в виду его заместитель в правительстве, чья реплика вызвала негодование премьер-министра, сообщает корреспондент Zakon.kz.

12 октября, выступая на заседании правительства, зампредседателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сказал, что снижение годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики. Этой политикой занимается финрегулятор.

В ответ на это премьер-министр Алихан Смаилов поспешил сделать ему замечание. В частности, что Нацбанк связывает замедление инфляции только с высокой базой прошлого года, – это неправильно. По словам главы Кабмина, замедление инфляции стало возможным в результате принимаемого правительством комплекса мер.

В связи с этим представители прессы поинтересовались мнением Тимура Сулейменова по этому поводу.

"Классный вопрос. Я считаю, что здесь никаких противоречий точно нет. Берик Шолпанкулович (заместитель председателя Нацбанка Шолпанкулов. – Прим. ред.), когда говорил, я помню этот доклад, я сам прочитал об этом из прессы. На самом деле, он говорил, мне кажется, такие общие вещи, и, наверное, надо было ему более четко подчеркнуть, что и правительство, и Агентство по защите и развитию конкуренции, и акимы ведут большую работу по снижению избыточных посредников, расширению доступа товаропроизводителей к рынкам, где-то прямому госрегулированию, если это касается субъектов естественных монополий. Да, это большая работа ведется, безусловно, исполнительной властью". Тимур Сулейменов

Что касается монетарного регулятора, Нацбанка, то его основной инструмент – это базовая ставка.



"И когда мы говорим о борьбе с инфляцией, мы должны говорить об общем уровне цен. У нас в индексе потребительских цен 508 товаров. Всего товаров, услуг и работ, которые мы потребляем, – несколько тысяч. Поэтому борьба с инфляцией – это не только борьба с какими-то отдельными проявлениями роста цен на лук, сахар или что угодно, это борьба с общей денежной массой и обеспечение ее сопоставимости с товарной массой. Как раз-таки за эту часть отвечает Нацбанк". Тимур Сулейменов

Он еще раз подчеркнул, что здесь ключ в единстве работы.



"Если бы не было жесткой денежно-кредитной политики, которую руководство Нацбанка с 2022 года, сразу как эта известная ситуация произошла, если бы не занял такую жесткую позицию, и если бы правительство, акимы, АЗРК не занимались предметно на местах расшивкой конкретных узких мест, не было бы сейчас инфляции 10,8%. В феврале еще была инфляция выше 21%, а сейчас выше 10% – почти в два раза. Я считаю, здесь делить нечего, и на разных компонентах инфляции каждый орган обязан фокусироваться, и тогда вместе мы достигнем более-менее приличных результатов". Тимур Сулейменов

Также на пресс-конференции в Нацбанке 24 ноября глава финрегулятора Тимур Сулейменов рассказал, кто будет нести ответственность за возврат взятых из ЕНПФ на модернизацию энергообъектов 1,5 трлн тенге.