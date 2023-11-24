Чрезмерно быстро снижать базовую ставку мы не хотим – глава Нацбанка

На пресс-конференции в Нацбанке глава финрегулятора Тимур Сулейменов сообщил, что в связи с замедлением инфляции было принято решение о снижении базовой ставки с 16 до 15,75%, сообщает Zakon.kz.

По словам Тимура Сулейменова, в текущих условиях, продолжается динамичное замедление инфляции.

"Напомню, что в прошлом году инфляция была очень высокая, и это сказывается на более ритмичном замедлении годовой инфляции в этом году. Сейчас она складывается ближе к нижней границе нашего прошлого прогноза, а показатели базовой и сезонно очищенной инфляции демонстрируют признаки стабилизации". Тимур Сулейменов

Он отметил, что в ближайшие месяцы ожидается переход показателя годовой инфляции в зону однозначных значений.

"При этом возрастает роль отдельных факторов и рисков, требующих внимания, включая рост цен на продовольствие, инфляцию в Российской Федерации, как нашем ключевом торговом партнере, динамику инфляционных ожиданий и фискальных расходов. В то же время, динамичное снижение годовой инфляции и ее более низкие прогнозы до конца 2023 года позволили нам снизить базовую ставку в рамках текущего решения". Тимур Сулейменов

Однако тенденции в инфляционных ожиданиях, параметрах бюджетной политики и внешней конъюнктуре продолжают требовать от Нацбанка поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий.

Касательно факторов принятого решения глава Нацбанка отметил, что одним из них стала замедлившаяся инфляция. Также учитывались тенденции во внутренней экономике. Экономика Казахстана в январе-октябре 2023 года демонстрирует рост на 4,9%. Расширение деловой активности происходит за счет устойчивого внутреннего спроса, реализации инфраструктурных проектов и восстановления нефтяного сектора.

Определенную роль играет внешнеэкономическая конъюктура. Во внешнем секторе Нацбанк продолжает наблюдать снижение инфляционного давления. Это объясняется воздействием жесткой монетарной политики, позитивной динамикой цен на продовольствие, а также недавним кратковременным замедлением цен на энергоносители.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе Нацбанк ожидает некоторое усиление влияния проинфляционных факторов, что главным образом продиктовано динамикой инфляции в России и ожидаемым ростом мировых цен на продовольствие. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации в странах – торговых партнерах ожидается достижение целевых значений и смягчение проинфляционного давления со стороны внешних факторов. Рынок нефти демонстрирует признаки стабилизации, закрепившись на отметке около 80 долл. США за баррель.

Отвечая на вопрос, до какого значения может быть снижена базовая ставка, Тимур Сулейменов отметил, что все будет зависеть от того, как себя поведет инфляция и от экономических условий.

"Это сильно зависит от экономических условий, от инфляции. Потому что базовая ставка – это способ борьбы с инфляцией. Инфляция – это многоактный процесс. По мере замедления инфляции, мы будем поэтапно базовую ставку снижать, но сначала борьба с инфляцией, потом базовая ставка. Одно за другим идет. Чрезмерно быстро снижать базовую ставку мы не хотим, иначе инфляция может вернуться". Тимур Сулейменов

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов добавил, что каких-либо значений, до каких пор может снизиться базовая ставка, в настоящее время нет, но есть понятие "нейтральная базовая ставка".





"Есть такое понятие как нейтральная базовая ставка, естественная базовая ставка, она разными способами считается. Самый популярный способ – это цель по инфляции, ее нужно достичь и стабильно поддерживать, в нашем случае это 5% и средний рост экономики. В среднем экономика растет на 3-4%. Мы об этом говорили, в реальном выражении базовая ставка – это инфляция плюс 3,5%. Вот это и есть некий натуральный или естественный, нейтральный уровень базовой ставки". Тимур Сулейменов

Ранее Нацбанк снизил базовую ставку с 16% до 15,75%.