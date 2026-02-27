#Референдум-2026
Советы

Новая схема: мошенники используют цифровой тенге, чтобы обмануть казахстанцев

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, цифровой тенге, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2026 20:48 Фото: Zakon.kz
В Казахстане активизировались мошенники, предлагающие "выгодно инвестировать" в цифровой тенге. Эксперты разъяснили, что цифровая валюта не является инструментом для спекуляций и ее курс всегда привязан к наличному тенге, передает Zakon.kz.

Как сообщает 27 февраля 2026 года Otyrar.kz, аферисты в Сети обещают сверхприбыль при минимальных вложениях. Эксперты поясняют, что цифровой тенге – это просто электронная форма национальной валюты, предназначенная для расчетов, а не способ заработать. По их данным, сегодня у тенге есть наличная и безналичная формы.

"Это третья форма, следующая ступень нашей валюты. Один цифровой тенге всегда равен одному тенге по умолчанию. Соответственно, никакие инвестиции не будут расти, как биткоин, он будет всегда равен одному настоящему реальному тенге", – отмечает Дмитрий Акмаев, PRD национальной платежной корпорации.

Цифровой тенге – это расчетная единица, которая используется для повышения прозрачности финансовых операций, борьбы с коррупцией, маркирования средств и контроля их целевого расходования. Схема обмана основана на доверии к госпроектам, страхе упустить выгоду и обещаниях сверхприбыли без риска.

Эксперты предупреждают: если вам обещают баснословные проценты без каких-либо рисков, это серьезный повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал – просьбы предоставить персональные данные.

"Если вы столкнулись с каким-то подозрительным предложением, связанным с финансами, с инвестициями, с цифровым тенге, 100% всегда сразу открывайте сайт Национального банка или Агентства по развитию финансового рынка, открывайте сайт egov, чтобы почитать там что-то, звоните в call-центр и в общем-то обращайтесь к экспертам. Не принимайте никогда никаких самостоятельных решений по инвестициям, всегда советуйтесь с внешними экспертами", – говорит Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR.

Пока цифровые технологии развиваются, мошенники ищут новые способы обмана. Специалисты рекомендуют проверять информацию, не доверять незнакомым платформам и принимать финансовые решения только через официальные сервисы.

Несколько дней назад Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) обращалось с полезной информацией к жителям Казахстана. Тогда населению рассказали, как защитить свои гаджеты от цифрового мошенничества.

Канат Болысбек
