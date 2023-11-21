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Доллар существенно подешевел на торгах 21 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,04 тенге, снизившись на 3,51 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 64,37 тенге (-0,01).

Курс евро установлен Нацбанком – в  505,81 тенге, рубля – 5,24 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,5-462,7 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 5,11-5,25 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 21 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,69%, до 81,75 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подешевели на 0,68%, до 77,30 долларов за баррель.

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