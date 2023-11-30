Ашимбаев: Мы не будем поощрять невозврат кредитов

Спикер Сената Маулен Ашимбаев во время обсуждения поправок в Налоговый кодекс 30 ноября 2023 года отметил, что нельзя побуждать казахстанцев не возвращать кредиты, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно сумма займов населения, прежде всего, – это потребительское кредитование, растет на 30%. По словам спикера, нужно вырабатывать дополнительные решения, чтобы ограничить выдачу потенциально проблемных кредитов. В поправках есть нормы освобождения доходов физлиц, которые образуются при списании задолженности этих лиц коллекторскими организациями.

"То есть списываются, но в то же время это не засчитывается в доход и соответственно не берутся налоги. Еще один пример. Микрофинансовые организации на три года освобождаются от налогообложения доходов в связи со списанием микрокредитов проблемным заемщикам. Это тоже шаг со стороны государства поддержать микрокредитные организации, которые списывают долги граждан. Чтобы у них тоже какой-то стимул, поддержка была. В целом, хотелось бы чтобы и дальше, при разъяснении закона, правильно понималась позиция. Этот закон не должен восприниматься как поощрение безответственного поведения заемщиков и некоторых кредиторов". Маулен Ашимбаев

Более того, как отметил спикер Сената, ведется активная работа всех заинтересованных сторон, направленная на снижение закредитованности населения. Одна из приоритетных задач – работа с кредитами, которые не возвращаются.

"Это не значит, что мы стимулируем людей дальше брать кредиты, не возвращать их и потом эти кредиты списывать, или что микрокредитные организации их будут списывать. То есть к этому мы не должны побуждать людей. В любом случае нам важно снижать закредитованность нашего населения. Мы этот вопрос не в первый же раз поднимаем. Мы последние цифры посмотрели: у нас за 10 месяцев этого года просроченная задолженность населения по потребительским кредитам выросла почти на 18%. Мы с начала года об этом говорим, но в то же время растет просроченная задолженность, в целом, задолженность населения… И вот этими нормами, которые мы сейчас принимаем, мы постараемся какие-то вопросы снять, но это не должно рассматриваться, что государство будет поощрять невозврат кредитов". Маулен Ашимбаев

Здесь, по его словам, депутатам нужно вместе с представителями правительства, госорганами, Нацбанком, Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) активно поработать.

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20 октября 2023 года председатель Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса заявила, что казахстанцам больше не будут списывать кредиты за счет государственного бюджета. Подробности по ссылке выше.