Ашимбаев об утильсборе: У общественности есть вопросы

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты 30 мая высказался о петиции "Против утильсбора". На сегодня ее подписали более 50 тыс. казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Ашимбаев рассказал, что так как данную петицию подписали 50 тысяч человек, то в соответствии с законами Казахстана она официально будет рассматриваться уполномоченным госорганом – Министерством промышленности и строительства.

"Насколько я знаю, ведомство взяло в работу эту петицию, создана рабочая группа, куда вошли представители общественности и заинтересованных групп. И эта рабочая группа рассмотрит требования и предложения, изложенные в петиции. И далее министерство выработает какую-то позицию, которую доведет до общественности и до депутатов. Давайте подождем результаты работы группы", – призвал спикер Сената.

При этом он указал, что ключевой вывод утильсбора – поддержка наших производителей сельхозпродукции, машиностроения.

"В то же время общественность задает вопросы, как используются эти средства. Очевидно одно. Общественность говорит, что недостаточно информации, как используются эти средства, куда они направляются, как их используют те или иные компании. Здесь, видимо, есть вопросы. Нужна большая прозрачность, открытость и больше информации для общественности: как используется утильсбор. Отсюда, мне кажется, все вопросы возникают. И в дальнейшем в этом направлении, наверное, соответствующие структуры и организации, которые используют эти средства, должны обеспечить полную прозрачность, люди должны это видеть, тогда таких вопросов не будет", – резюмировал он.

24 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев прокомментировал идею отмены утильсбора в Казахстане.