Курс доллара вырос на торгах 19 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458 тенге, поднявшись на 0,46 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,16 тенге (-0,13).



Курс евро установлен Нацбанком – в 501,26 тенге, рубля – 5,11 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,9-459,9 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,54%, до 77,53 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,81%, до 72,23 долларов за баррель.