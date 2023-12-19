Курс доллара вырос на торгах 19 декабря
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458 тенге, поднявшись на 0,46 тенге, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 64,16 тенге (-0,13).
Курс евро установлен Нацбанком – в 501,26 тенге, рубля – 5,11 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,9-459,9 тенге, евро – по 500-503 тенге, российские рубли – по 5,01-5,15 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 декабря.
Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,54%, до 77,53 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,81%, до 72,23 долларов за баррель.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript