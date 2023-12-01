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Законодательство РК

Кому запретят брать кредиты в Казахстане

Казахстан тенге кредиты Фото: pixabay
Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов 1 декабря на пресс-конференции в СЦК рассказал, какие ограничения на выдачу кредитов хотят ввести в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По оценкам АРРФР сегодня в Казахстане 1,5 млн проблемных заемщиков с просрочкой по кредитам более 90 дней. С каждым банком, микрофинансовой организацией, коллекторским агентством АРРФР заключило индивидуальные планы, определило список конкретных заемщиков, и как по ним будут работать, чтобы снизить долговую нагрузку. На это есть несколько путей.

"Если должник не имеет финансовой возможности оплачивать кредит, мы пытаемся с банками, МФО, отработать, чтобы они реструктурировали этот кредит".Олжас Кизатов

В некоторых случаях возможна реструктуризация кредита. До конца 2024 года АРРФР обязало банки, МФО и коллекторов отработать снижение кредитной нагрузки по каждому должнику из 1,5 млн человек.

"Чтобы в будущем не было новых заемщиков, которые будут испытывать финансовые сложности, мы хотим законодательно ввести запрет на выдачу кредита тем, у кого уже есть один проблемный кредит, пока он не закроет его. Хотим ограничить максимальную сумму потребительских займов. Мы видим, что они выдаются часто на сумму свыше 100 млн тенге. Иногда до 1 млрд тенге доходят займы. Это наверное, заем, который получен на предпринимательские цели. Чтобы не наращивать долг на население, мы хотим ограничить верхнюю планку потребительских займов. Лимит пока отрабатываем вместе с банковским сообществом".Олжас Кизатов

20 октября спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях указал на необходимость на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов в Казахстане.

Председатель АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса в свою очередь заявила, что казахстанцам больше не будут списывать кредиты за счет государственного бюджета.

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