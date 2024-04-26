Прогноз: каким будет курс доллара на следующей неделе

Тенге укрепился к доллару по итогам текущей недели. Продолжится ли этот тренд и каким будет курс доллара на следующей неделе, в материале Zakon.kz.

С начала недели доллар постепенно снижался, и по итогам торгов в пятницу, 26 апреля, сложился на уровне 443, 55 тенге. О том, что поддержало нацвалюту и продолжит ли доллар снижаться и дальше, рассказали аналитики.

Фото: KASE

На уходящей неделе курс тенге поддерживала как дорогая нефть – это очень важный аспект, – так и высокая активность Нацбанка Казахстана на внутреннем рынке, считают аналитики Alpari.

"ЦБ предоставлял большой объем иностранной валюты, что оказывало тенге мощную опору. Нацбанк был занят бюджетными трансфертами из Нацфонда". Alpari

Множество причин

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Зарина Скрипченко отмечает, что поддержку нацвалюте могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы.

Так, нефтяные котировки росли из–за опасений сокращения мирового предложения нефти на фоне усиления санкций против Ирана и Венесуэлы, атак беспилотников на НПЗ в РФ, а также ситуации на Ближнем Востоке.

"Что касается индекса доллара, то его снижение могло быть связано с негативной макростатистикой США, свидетельствующей о необходимости понижения процентных ставок Федрезервом для обеспечения "мягкой посадки" экономики". Зарина Скрипченко

Параллельно, участники локального валютного рынка, вероятно, оценивали улучшение состояния торгового баланса РК – профицит 4 млрд долларов по итогам января–февраля 2024 года, и восстановление спроса иностранных инвесторов на казахстанские ГЦБ.

По данным аналитика, объем вложений нерезидентов в ноты НБРК вырос в 6,4 раза на прошлой неделе. При этом, дополнительное предложение инвалюты продолжают обеспечивать ее продажи Нацбанком в рамках конвертации трансфертов из Нацфонда.

Некоторое укрепление курса тенге – результат нескольких существенных факторов, которые выразились в приросте предложения валюты на национальном валютном рынке, в свою очередь заметил замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Жаннур Ашигали.

"Для тенге продолжают быть благоприятными факторами все еще высокие ставки в нацвалюте – базовая ставка НБК 14,75% при низких рисках вложений в ГЦБ Казахстана, что поддерживает интерес нерезидентов к такому вложению". Жаннур Ашигали

Кроме этого, на благоприятном внешнем фоне улучшился торговый баланс последнего периода.

"Помимо внешней торговли, данные факторы не будут иметь сопоставимо высокую значимость в течение года, что мы связываем с трендом на постепенное смягчение монетарных условий, планы правительства на сдержанное использование трансфертной составляющей в бюджетных целях". Жаннур Ашигали

Что будет с валютным курсом?

Аналитики считают, что к началу мая тенге может несколько понизиться в сравнении с сегодняшними значениями по причине логичной коррекции и стабилизации.

"Однако в общем и целом положение казахстанского тенге смотрится уверенным. Конъюнктура для него формируется благоприятной". Alpari

Ожидается, что на новой неделе апреля и в начале мая доллар США сохранится в диапазоне 443–450 тенге, евро – 475–490 тенге, рубль – 4,75–4,90 тенге, китайский юань – 61–62 тенге.

Зарина Скрипченко полагает, что до начала мая курс нацвалюты с большой вероятностью останется в текущем узком диапазоне 444–447 тенге за доллар, с учетом благоприятного внешнего фона.

"Дальнейший потенциал для укрепления тенге может ограничиваться волатильностью нефтяных котировок, изменениями ожиданий относительно траектории монетарной политики Федрезерва, а также повышения спроса на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения в силу текущего привлекательного курса нацвалюты". Зарина Скрипченко

По этим причинам, существенного ослабления курса тенге, а именно ниже 440 тенге за доллар, по итогам следующей недели не ожидается, заключила аналитик АФК.