Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 2 декабря

криптовалюта Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 38 722,9 $; изменения за 24 часа: +0,34%.

Ethereum (ETH): 2 098,47 $; изменения за 24 часа: +0,39%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 227,6 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

USD Coin (USDC): 0,9990 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,083585 $; изменения за 24 часа: -0,21%.

Cardano (ADA): 0,3887 $; изменения за 24 часа: +1,84%.

Читайте также

индекс, KASE, акции, обзор
Индекс KASE обновил исторический максимум
торги на бирже
Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 декабря
тенге, курс, прогнозы
Прогноз экспертов по курсу тенге на декабрь
Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Новый вид мошенничества: Нацбанк обратился к казахстанцам
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Казахстан тенге кредиты
Кому запретят брать кредиты в Казахстане
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: