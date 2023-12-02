Цены на популярные криптовалюты на 2 декабря
Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников
Bitcoin (BTC): 38 722,9 $; изменения за 24 часа: +0,34%.
Ethereum (ETH): 2 098,47 $; изменения за 24 часа: +0,39%.
Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
BNB (BNB): 227,6 $; изменения за 24 часа: -0,57%.
USD Coin (USDC): 0,9990 $; изменения за 24 часа: -0,07%.
Dogecoin (DOGE): 0,083585 $; изменения за 24 часа: -0,21%.
Cardano (ADA): 0,3887 $; изменения за 24 часа: +1,84%.
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