Цены на популярные криптовалюты на 2 декабря

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 38 722,9 $; изменения за 24 часа: +0,34%.

Ethereum (ETH): 2 098,47 $; изменения за 24 часа: +0,39%.

Tether (USDT): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 227,6 $; изменения за 24 часа: -0,57%.

USD Coin (USDC): 0,9990 $; изменения за 24 часа: -0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,083585 $; изменения за 24 часа: -0,21%.

Cardano (ADA): 0,3887 $; изменения за 24 часа: +1,84%.