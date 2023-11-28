Цены на популярные криптовалюты

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 37 165,2 $; изменения за 24 часа: -0,93%.

Ethereum (ETH): 2 023,23 $; изменения за 24 часа: -1,94%.

Tether (USDT): 1,0002 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 226,00 $; изменения за 24 часа: -1,78%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: +0,07%.

Dogecoin (DOGE): 0,078172 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Cardano (ADA): 0,3768 $; изменения за 24 часа: -2,17%.