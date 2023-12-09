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Цены на популярные криптовалюты на 9 декабря

биткоины Фото: freepik
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 43 844,5 $; изменения за 24 часа: +0,43%.

Ethereum (ETH): 2 353,44 $; изменения за 24 часа: -0,19%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 241,00 $; изменения за 24 часа: +2,68%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,101848 $; изменения за 24 часа: +4,05%.

Cardano (ADA): 0,6295 $; изменения за 24 часа: +21,18%.

По состоянию на 9 декабря 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 457.61 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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