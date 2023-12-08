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Доллар подешевел на торгах 8 декабря

торги на бирже Фото: pixabay
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,61 тенге, снизившись на 2,20 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,07 тенге (-0,13).

Курс евро установлен Нацбанком – в 495,28 тенге, рубля – 4,97 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,1-461,1 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 8 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,08%, до 75,59 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 2,06%, до 70,77 доллара за баррель.

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