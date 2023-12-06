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Цены на популярные криптовалюты на 6 декабря

биткоин Фото: pxhere
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 43 828,2 $; изменения за 24 часа: +5,04%.

Ethereum (ETH): 2 286,68 $; изменения за 24 часа: +2,60%.

Tether (USDT): 1,0008 $; изменения за 24 часа: +0,16%.

BNB (BNB): 232,10 $; изменения за 24 часа: +0,22%.

USD Coin (USDC): 0,9998 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,094516 $; изменения за 24 часа: +4,86%.

Cardano (ADA): 0,4238 $; изменения за 24 часа: +5,12%.

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