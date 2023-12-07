Доллар немного подорожал на торгах 7 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,91 тенге, поднявшись на 0,37 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,21 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком – в 495,71 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,3-462,3 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 7 декабря после падения накануне.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,65%, до 74,78 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,63%, до 69,82 долларов за баррель.