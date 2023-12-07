Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Доллар немного подорожал на торгах 7 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,91 тенге, поднявшись на 0,37 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 64,21 тенге (-0,08).

Курс евро установлен Нацбанком – в 495,71 тенге, рубля – 4,93 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,3-462,3 тенге, евро – по 495,5-498,5 тенге, российские рубли – по 4,95-5,09 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 7 декабря после падения накануне.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,65%, до 74,78 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,63%, до 69,82 долларов за баррель.

Читайте также

новый год, покупки, цены
Ожидать ли казахстанцам рост цен к Новому году
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 7 декабря
кредиты, МФО
Рынок микрофинансовых организаций вырос за счет кредитного портфеля МФО
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: