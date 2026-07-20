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Финансы

Казахстанцам напомнили о важных правилах возврата ошибочно уплаченных налогов

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 15:21 Фото: freepik
20 июля 2026 года в Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов (МФ) Казахстана напомнили налогоплательщикам о порядке зачета (возврата) излишне (ошибочно) уплаченных налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Налоговым кодексом РК, как пояснили в комитете, возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет осуществляется органами госдоходов на основании налогового заявления налогоплательщика путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении.

Форма налогового заявления на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов утверждена приказом министра финансов РК от 28 октября 2025 года №637.

Казахстанцам разъяснили, что возврат:

  • налогов и платежей в бюджет, по которым ведутся лицевые счета, осуществляется органом государственных доходов по месту ведения лицевых счетов;
  • платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся (государственная пошлина, регистрационный сбор), производится органом государственных доходов по месту их уплаты.
"Обращаем внимание, что государственная услуга "Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пеней, штрафов" не предоставляется посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан "e-Otinish".Пресс-служба КГД

Для своевременного возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет налоговые заявления по установленной форме необходимо подавать одним из следующих способов:

  • на бумажном носителе – через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
  • в электронном виде – посредством веб-портала цифрового правительства eGov.kz или веб-приложения "Кабинет налогоплательщика".
"Просим учитывать указанную информацию при обращении за возвратом излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет".Пресс-служба КГД

Ранее мы писали, что в Казахстане 20 июля 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат. Каких именно, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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