Казахстанцам напомнили о важных правилах возврата ошибочно уплаченных налогов
В соответствии с Налоговым кодексом РК, как пояснили в комитете, возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов, платежей в бюджет осуществляется органами госдоходов на основании налогового заявления налогоплательщика путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявлении.
Форма налогового заявления на проведение зачета и (или) возврата налогов, платежей в бюджет, таможенных платежей, пеней, процентов и штрафов утверждена приказом министра финансов РК от 28 октября 2025 года №637.
Казахстанцам разъяснили, что возврат:
- налогов и платежей в бюджет, по которым ведутся лицевые счета, осуществляется органом государственных доходов по месту ведения лицевых счетов;
- платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся (государственная пошлина, регистрационный сбор), производится органом государственных доходов по месту их уплаты.
"Обращаем внимание, что государственная услуга "Проведение зачетов и возвратов налогов, платежей в бюджет, пеней, штрафов" не предоставляется посредством Единой платформы приема и обработки всех обращений граждан "e-Otinish".Пресс-служба КГД
Для своевременного возврата излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет налоговые заявления по установленной форме необходимо подавать одним из следующих способов:
- на бумажном носителе – через НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан";
- в электронном виде – посредством веб-портала цифрового правительства eGov.kz или веб-приложения "Кабинет налогоплательщика".
"Просим учитывать указанную информацию при обращении за возвратом излишне (ошибочно) уплаченных сумм налогов и платежей в бюджет".Пресс-служба КГД
Ранее мы писали, что в Казахстане 20 июля 2026 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов и плат. Каких именно, можете узнать по ссылке.