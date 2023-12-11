Курс доллара вырос на торгах 11 декабря

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 458,49 тенге, поднявшись на 0,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня снизился и составил 63,81 тенге (-0,26).



Курс евро установлен Нацбанком – в 493,07 тенге, рубля – 4,99 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,1-462,1 тенге, евро – по 494,5-497,5 тенге, российские рубли – по 5,01-515 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 11 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,46%, до 76,19 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,46%, до 71,56 долларов за баррель.







