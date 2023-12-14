О последствиях отмены субсидирования лизинга машин высказались таксисты

Казахстанские водители выступили на пресс-конференции в Алматы, где выразили возмущение возможной отменой субсидирования лизинга автомобилей в таксопарках. Насколько могут вырасти цены на такси в этом случае, в материале Zakon.kz

На пресс–конференции в Алматы "Насколько повысятся цены на услуги такси" представители профсоюза водителей выразили свою точку зрения относительно возможных изменений в отрасли.

По словам исполнительного директора профсоюза водителей Казахстана Нуркена Тажибай, недавно многие таксопарки уведомили водителей о том, что с 1 января 2024 года возможно увеличение тарифов на аренду авто с дальнейшим выкупом. Это связано с пересмотром действующих правил субсидирования лизинга автомобилей Министерством национальной экономики РК.

"С 2021 года в стране появился новый цивилизованный рынок аренды авто, и аренды авто с последующим выкупом. Для большинства водителей это единственный способ заработка, и возможность приобрести автомобиль чтобы зарабатывать на нем". Нуркен Тажибай

Депутат Жанна Асанова, выступая на пленарном заседании парламента 14 декабря пояснила, что на данный момент таксомоторные компании участвуют в Национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021–2025 года.

Таксопарки приобретают автомобили отечественного производства в лизинг по субсидированной процентной ставке. В дальнейшем эти машины передаются в аренду с дальнейшим выкупом водителям такси. Программа позволила рынку такси выйти на цивилизованный уровень. По данным депутата, на сегодняшний день авто в аренду получили около 18 тысяч водителей, и еще 14 тысяч стоят в очереди.

Однако, как было отмечено на пресс-конференции, якобы департаментом господдержки и защиты предпринимательства МНЭ РК рассматривается возможность отмены субсидирования.

Нуркен Тажибай считает, что в случае отмены субсидий таксопарки поднимут арендную плату за авто. Водители в этом случае станут требовать и увеличения стоимости тарифов в том же размере, на который увеличится аренда. По оценкам Нуркена Тажибай, эта цифра может составить 30–40%.

"Единственный способ сохранить наш и без того невысокий заработок – это требовать повышение цен". Нуркен Тажибай

Таксисты рассказали сколько зарабатывают

Он пояснил, что информация о том, что таксисты зарабатывают свыше 400 – 500 тысяч тенге, которая в последнее время распространяется в социальных сетях, не более, чем миф.

"Приведу небольшие расчеты. Поездка в экономе, а это около 70% рынка, в среднем составляет около 1200–1500 тенге, бывает и ниже. Водитель должен доехать до точки назначения и отвезти пассажира. На все это уходит около часа, в часы пик обслуживание заказа может занимать до двух часов". Нуркен Тажибай

Фото: Urban Forum Kazakhstan

В среднем водитель зарабатывает около 25–26 тысяч тенге в день по агрегатору. Однако за минусом всех расходов и вычетов, в том числе комиссия таксопарка, аренда авто, бензина и других расходов, на руки остается не больше 7000 тенге в день.



"Таким образом ежемесячный доход водителя составляет не более 210 000 тенге. В Казахстане на сегодняшний день в сфере такси работают больше 213 000 человек, большинство из них очень сильно закредитованы. Никто не имеет возможности пойти и приобрести машину в кредит". Нуркен Тажибай

Единственная возможность работать – вариант арендного такси, утверждают водители

Он отметил, что у некоторых водителей испорчена кредитная история, закрыты карты, стоит запрет на создание ИП и другие действия. По этой причине для многих таксистов, единственная возможность работать – вариант арендного авто. Но повышение арендной стоимости повлечет потерю дохода.

"Мы и так зарабатываем небольшие деньги, наш доход в 7 тысяч тенге упадет в разы, и представьте, какая это будет сумма, если наш ежемесячный доход сейчас составляет 210 тысяч тенге. У каждого из нас есть семьи, но это нереальная сумма, чтобы прокормить даже двух человек". Нуркен Тажибай

Спикер подчеркнул, что отрасль такси, как и курьеров является социально важной. По его словам, одна машина такси заменяет 25 личных авто граждан, что также влияет и на экологическую составляющую городов Казахстана.

Нуркен Тажибай добавил, что водители готовы платить налоги, однако для этого необходимы понятные правила.