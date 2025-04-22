В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в машине

В Алматы пассажир ударил водителя такси после просьбы не курить в салоне автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Житель Алматы Влад Кравчук на своей странице в Instagram выложил видео с агрессивным пассажиром. На кадрах видно, что он в качестве таксиста подвозил двоих мужчин. Один из них закурил, однако водитель попросил его этого не делать в салоне авто. На что пассажир агрессивно отреагировал и нанес удар автомобилисту. При этом нецензурно выражаясь в его адрес.

После этого водитель отказался везти дальше мужчин и попросил их выйти. Но они не спешили покидать авто, продолжая нецензурно ругаться, пока водитель не включил функцию "запись разговора в машине".

Конфликтом заинтересовались стражи порядка и завели уголовное дело.

"По факту побоев Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, ведется комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела и принятия решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек

19 апреля 2025 года в Департаменте полиции Алматы предупредили водителей мегаполиса о старте республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".