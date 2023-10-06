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Министр культуры и информации: Меня больше интересует отмена концертов наших артистов

Министр культуры Казахстана высказалась об отмене концертов Максима Галкина Фото: Instagram/maxgalkinru
Министр культуры и информации Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК 6 октября высказалась об отмене концертов популярного российского юмориста Максима Галкина. По ее словам, в отмене концертов нет политического подтекста, сообщает Zakon.kz.

Аида Балаева отметила, что организацией концертов занимаются коммерческие компании, а не Министерство культуры.

"Меня больше интересует, почему не проходят концерты наших отечественных исполнителей, деятелей культуры, которые также готовились к концертам в эти дни. Относительно концерта Галкина были комментарии. Это не связано с политикой и отдельными вопросами, о которых вы говорите, а связано в первую очередь с хозяйственными, бытовыми вопросами. Поэтому здесь, я считаю, культура и искусство вне политики. Миссия всех исполнителей любых жанров – в первую очередь одухотворять и культурно просвещать население. Я не вижу здесь никаких подтекстов, мне кажется, здесь обсуждать нечего".Аида Балаева

Журналисты поинтересовались мнением министра о том, должны ли артисты, поддерживающие войну в Украине, выступать в Казахстане. Аида Балаева ответила, что артисты не должны вмешиваться в политические вопросы.

"И вопрос не стоит – кто поддерживает или не поддерживает. Важно, чтобы артисты понимали свою роль и миссию и не смешивали искусство и политику. Конечно, самое главное, чтобы артисты не делили общество на "за" и "против", как сейчас происходит. Получается практически поляризация общества на этом фоне. Поэтому важно, чтобы артисты в первую очередь уважали законы нашей страны. Мы живем в правовом государстве, у нас тоже есть свои принципы, главный из которых – сохранение стабильности и единства нашего народа. Поэтому очень важно, чтобы они уважали и понимали, что мы живем в полиэтнической стране, и у нас свои приоритеты и принципы. Они должны приезжать, демонстрировать свое творчество, не вмешиваясь в политику".Аида Балаева

В Астане, где должен был выступать Максим Галкин, перед его концертом сообщили, что акимат начал ремонт коммуникаций. В Алматы представители концертного зала сослались на аварийное состояние механики сцены и на две недели отменили все концерты, включая выступления казахстанских артистов, с 1 октября. При этом в последнее время Галкину не везет с гастролями не только в Казахстане: например, в Эстонии недавно отменили его запланированное на 15 сентября шоу без объяснения причин. Организаторы концерта предложили зрителям либо вернуть деньги, либо обменять билеты и посетить выступление группы "Сплин" или фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.

Сам артист считает, что это связано с его политической позицией. Он уехал из России после ввода российских войск в Украину и выступает против войны. Минюст РФ объявил Максима Галкина "иностранным агентом".

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