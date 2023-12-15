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Курс доллара вырос на торгах 15 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 457,44 тенге, поднявшись на 1,82 тенге, сообщает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс китайского юаня вырос и составил 64,29 тенге (+0,39).

Курс евро установлен Нацбанком – в 496,73 тенге, рубля – 5,08 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-459,5 тенге, евро – по 500-504 тенге, российские рубли – по 5,05-5,19 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 15 декабря.

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,34%, до 76,87 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,42%, до 71,88 доллара за баррель.

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