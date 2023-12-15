Прогноз на 2024: инфляция и базовая ставка будут планомерно снижаться, а курс тенге ослабнет

Аналитики ЕАБР на своей ежегодной конференции, прошедшей в Алматы, озвучили свой макроэкономический прогноз на 2024-2026 гг. Почему инфляция и, соответственно, базовая ставка Нацбанка РК будут планомерно снижаться, а курс тенге ожидает умеренное ослабление – в материале Zakon.kz.

Согласно расчетам аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), после увеличения экономики Казахстана на 4,8% в 2023 году в грядущем году можно ожидать ускорения темпов роста ВВП страны до 5%. Этому, по словам старшего аналитика Центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигуловой, продолжит способствовать высокая инвестиционная активность в стране, которой правительство РК уделяло значительное внимание в течение всего года.

"Правительство РК прилагает усилия, для того чтобы повысить инвестиционную привлекательность республики. И первые результаты уже видны. В частности, приток прямых иностранных инвестиций в страну увеличился примерно в два раза, составив по итогам первого полугодия 32 трлн тенге. Кроме этого, сейчас закладывается основа для того, чтобы воплотить в жизнь задачи, поставленные президентом в сентябре этого года. Все этого дает хорошую основу для того, чтобы повысить качество экономического роста в Казахстане в среднесрочном периоде". Айгуль Бердигулова

Фото: Евразийский Банк Развития

Инфляционные ожидания и базовая ставка

По словам аналитиков ЕАБР, инфляция в Казахстане, так же как и во всем мире, продолжит замедляться и к концу следующего года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Ключевую роль в снижении инфляции сыграли предпринятые Нацбанком РК меры в денежно-кредитной политике, а также ослабление инфляционного давления со стороны внешнего сектора.

"Мы полагаем, что нисходящая динамика инфляции создает условия для того, чтобы базовая ставка к концу 2024 года была снижена до 10%". Айгуль Бердигулова

Также, по прогнозам аналитиков, после ослабления инфляционного давления со стороны внутреннего потребительского спроса возможно ее снижение до 7-8% на конец 2025 года.

Стоит отметить, что данный прогноз ЕАБР выше предыдущего прогноза банка на 1,6 процентных пункта (п.п.). Аналитики ЕАБР объясняют данные изменения тем, что в сентябре текущего года были зафиксированы новые проинфляционные факторы, связанные с низким урожаем пшеницы в 2023 году.

Тем не менее аналитики уверены, что проводимая Нацбанком политика по смягчению денежно-кредитной политики все же приведет к ожидаемым результатам – сохранению инфляции вблизи целевого диапазона 5%. В этой связи, полагают они, ставки на депозиты могут начать снижаться во второй половине 2024 года, а стоимость кредитных ресурсов отчасти будет формироваться под действием льготных программ финансирования, реализуемых правительством.

Каким будет курс тенге

В отношении прогноза курса казахстанского тенге аналитики ЕАБР не ожидают каких-то резких изменений, но полагают, что в среднесрочном периоде следует ожидать умеренного ослабления тенге до 470 тенге за доллар.

"В начале года поддержку тенге будет оказывать высокая базовая ставка. А в дальнейшем по мере того, как цены на мировых рынках на нефть марки Brent будут снижаться, тенге будет несколько ослабляться". Аналитики ЕАБР

Риски, влияющие на курс тенге и экономику страны в целом

Ключевым риском является более глубокое замедление темпов экономического роста в странах – торговых партнерах Казахстана. В основном это страны Еврозоны, а замедление их экономик может привести к тому, что нефтяные доходы будут сокращаться более существенно.

В макропрогнозе ЕАБР отмечено, что ограничение по объемам добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ может продлиться дольше, чем предполагается в базовом сценарии, что негативно скажется на экспортных поставках и доходах бюджета Казахстана. Это в свою очередь приведет к ослаблению деловой активности и снижению доходов населения.

"10%-ное снижение цены на нефть дает порядка 0,4-0,5 п.п. к изменению ВВП. Таким образом, сейчас в базовом прогнозе мы закладываем цену на нефть около 80 долларов за баррель на 2024 год, и если она сложится примерно на 20% ниже, на уровне 65 долларов за баррель, то это, соответственно, может дать минус 1% к росту ВВП в следующем году. Этот риск, связанный с возможным снижением цен на нефть, нельзя исключать, он является актуальным". Алексей Кузнецов, руководитель Дирекции по аналитической работе ЕАБР

Другим риском, ограничивающим экономическую активность Казахстана, по прогнозам аналитиков, может стать сдвиг сроков по проекту будущего расширения на Тенгизе.