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Прогноз: каким может быть курс тенге в 2024 году

тенге, курс тенге Фото: Zakon.kz
Курс национальной валюты Казахстана в последние недели года остается довольно сильным по отношению к доллару и другим иностранным валютам. Каким может быть курс тенге в 2024 году и что будет влиять на его динамику – в материале Zakon.kz.

За последнюю неделю курс доллара не растет выше 460 тенге. Тенге остается относительно устойчивым в течение нескольких последних недель, значительно не реагируя на внешние негативные факторы. По оценкам Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), казахстанская валюта может завершить 2023 год укреплением, но будет находиться под давлением в 2024 году.

"После трех лет ослабления курс нацвалюты к доллару может завершить 2023 год символическим укреплением на фоне высоких объемов продаж инвалюты из Нацфонда. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за доллар". АФК

В 2024 году курс USDKZT может вырасти до 489,6 тенге, что на 7,3% выше текущего уровня, полагают в Ассоциации. Давление на валюту могут оказать:

  • падение спроса на рынке сырья;
  • продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане;
  • дальнейший рост импорта, в т.ч. ввиду реализации инфраструктурных проектов;
  • сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.

В свою очередь заместитель директора филиала АКРА в МФЦА Жаннур Ашигали считает, что в предстоящем году тенге, будучи подверженным воздействию внешней конъюнктуры, инфляции, выйдет на коридор колебаний курса 470-480 тенге за доллар.

"Для 2024 года будет характерно некоторое давление на тенге в сторону ослабления, что в некоторой степени задержит уже отмечаемое сокращение темпов инфляции. При этом некоторую поддержку тенге может оказать усиление экспорта товаров и услуг Казахстана, более позитивная внешняя конъюнктура на сырьевые товары, приток нерезидентов в тенговые активы". Жаннур Ашигали

В целом, в следующем году потребительская инфляция будет в относительно повышенных значениях, считает эксперт. Начиная год с темпа около 10% и заканчивая около 6-7% годовых при условии отсутствия нового серьезного инфляционного шока.

Что происходит сейчас

На текущий момент тенге преимущественно опирается на достаточность предложения валюты на внутреннем рынке. Аналитик Alpari Анна Бодрова отмечает, что это довольно необычная ситуация, когда для тенге большее значение имеют внутренние факторы, нежели внешние. Однако это вполне здоровая картина.

"Курс тенге сейчас опирается на важнейший момент достаточности предложения валюты на внутреннем рынке. На таком фоне инвесторы могут игнорировать и сырьевую волатильность – цены на нефть все еще очень неустойчивы". Анна Бодрова

На предпоследней неделе декабря рынок все так же будет опираться на валютный фактор предложения, а также начнет учитывать налоговые интересы, полагает аналитик.

Доллар США на будущей неделе предположительно останется в границах 453-460 тенге, евро – 490-500 тенге, рубль – 4,85-5,12 тенге, юань – 63-65 тенге.

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