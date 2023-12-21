Исследования: казахстанцев больше всего волнует рост цен на мясо, птицу и хлеб

Согласно исследованиям Freedom Finance Global об оценке населения текущей ситуации, ожиданиях и готовности тратить деньги, казахстанцы стали лучше оценивать произошедшие за год изменения в экономике страны. Однако людей больше всего волнует рост цен на мясо, птицу и хлеб, сообщает Zakon.kz

В исследовании отмечается, что в ноябре Индекс потребительской уверенности казахстанцев, который определяет оценку по пяти субиндексам (текущей ситуации, материального положения, оценку экономики страны, ожидания и готовности населения тратить деньги), достиг рекордных за всю историю исследования 108,2 пункта, продемонстрировав рост второй месяц подряд. Год назад индекс CCI составлял лишь 101,7 пункта.

"Месячный рост показали все пять субиндексов, из которых рассчитывается итоговый результат. Но сильнее всего выросли связанные с оценкой текущего состояния. Казахстанцы в ноябре намного лучше стали оценивать произошедшие за последние 12 месяцев изменения в экономике страны и личного материального положения", – отмечает Данияр Оразбаев, аналитик Freedom Finance Global.

Также отметим, что данный Индекс настроения потребителей помогает экономистам, аналитикам и финансистам определить наметившиеся развороты в экономике страны. Если потребитель выказывает уверенность и показатели по субиндексам растут, то это говорит о грядущем оживлении потребительского спроса, стимулирующего рост производства и соответственно продаж товаров и услуг.

Инфляционные ожидания обновляют максимумы

Исследования аналитиков показали, что инфляционные ожидания казахстанцев резко выросли в ноябре и достигли новых максимумов. Доля ожидающих ускорения роста цен в течение месяца выросла с 24,6 до 30,2%, что является максимумом с декабря 2022 года. При этом ожидания сильного роста цен на следующие 12 месяцев колеблются – с 24,4 до 27,3%, что по оценкам аналитиков является наивысшим показателем за всю историю исследования.

В то же время, как отмечают аналитики Freedom Finance Global, исследование Национального банка РК, наоборот, показало небольшое снижение инфляционных ожиданий. Согласно данным исследования, доля ожидающих сильного роста цен в течение года упала с 32 до 27%, а в течение месяца – с 22 до 21%.

Тем не менее, инфляционные ожидания в последние пару месяцев, согласно обоим исследованиям, находятся на максимумах 2023 года или на близких к максимумам значениях.

"В то время как оценки инфляции казахстанцев, наоборот, снизились, 47,7% жителей (48,8% – в октябре) заметили сильный рост цен в течение ноября. Однако в горизонте одного года доля заметивших значительное повышение цен падает шестой месяц подряд: с 60,2 до 59,2%. Напомним, что годовая инфляция в ноябре продолжила свое замедление, которое началось в марте и теперь составляет 10,3%", – отметил Данияр Оразбаев.

Аналитик обратил внимание на то, что среди отдельных товаров и услуг казахстанцев больше всего волнует рост цен на мясо и птицу, хлеб и хлебобулочные изделия, а также молоко и молочные изделия. По всем этим товарам 32–35% казахстанцев заметили сильный рост цен в ноябре, что примерно на 3% ниже результата октября. Отметим, что мука выпала из топов и теперь занимает пятое место, уступая еще овощам и фруктам.

В целом лишь по 12 из 44 товаров и услуг можно заметить увеличение беспокойства населения касательно сильного роста цен.

Фото: Freedom Finance Global

Небольшой рост девальвационных ожиданий

Индекс потребительского настроения позволяет судить не только о восприятии населением текущей ситуации, но и позволяет объяснять и прогнозировать поведение населения в ближайшей перспективе и оказывает существенное влияние на фондовые и финансовые рынки, и позволяет правительству и финрегулятору ориентироваться при корректировке монетарной и налоговой политики.

Итак, согласно исследованию аналитиков, несмотря на укрепление тенге в ноябре на 2%, девальвационные ожидания казахстанцев все же немного выросли – 55,4% казахстанцев ждут ослабления тенге к доллару через год, а 36,1% жителей РК через месяц.

Индекс кредитного доверия вырос на 1,3 пункта и остается примерно на уровне предыдущих четырех месяцев. Доля казахстанцев, считающих, что сейчас хорошее время для получения кредитов, выросла с 14,8 до 16,6%. Однако уровень депозитного доверия немного снизился: с 35,5 до 34,1%. Именно столько казахстанцев одобряют банковские депозиты в текущей ситуации, отмечают аналитики.

Уровень спокойствия также заметно повысился, как и индекс потребительской уверенности. 57,3% казахстанцев отмечают, что сейчас, скорее, спокойное время, нежели тревожное (56,3% – в октябре). При этом среди них существенно выросла доля людей, давших однозначный ответ, что сейчас спокойное время – с 32,9 до 35,8%.

Ожидания по росту безработицы, по данным исследования, остаются на стабильном для последних шести месяцев уровне в 40,3%. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что беспокойство об отсутствии работы достигло минимума с мая, а год назад аналогичный показатель составлял 38,3%. Таким образом, этот показатель говорит о том, что опасения казахстанцев по росту безработицы усилились за этот период.

Продолжение роста оптимизма

Субиндекс оценки текущего состояния экономики вырос на 8,9 пункта, достигнув 85,4 пункта, что является рекордным показателем за всю историю исследований. В прошлом году этот же показатель был равен 80,4 пункта.

Почти 23% казахстанцев считают, что экономика страны за последний год показала улучшение. Это заметно выше результата зафиксированного в октябре – 18%. Также существенно снизилась доля негативных ответов: с 44,7 до 39%.

Сохраняется тенденция на оптимизм среди казахоязычных респондентов, 33% из которых посчитали, что экономика страны продемонстрировала улучшение за последний год. Но вот среди русскоязычных жителей с этим согласились лишь 15%.

В возрастном разрезе молодежь до 29 лет продемонстрировала наибольшее улучшение результатов, а также традиционно наивысшие показатели позитивных ответов.

Если в октябре доля таких ответов составляла 21%, то в ноябре она повысилась до 33%.

"Также отметим улучшение позитива среди старшего поколения от 65 лет: 21% оказались оптимистами против 14% – в октябре. Особо выделим возрастной срез в 45–59 лет: доля позитивных ответов снизилась с 17% до 15%", – заметил Данияр Оразбаев.

В региональном разрезе, согласно исследованиям, лучший результат наблюдается в Кызылординской области, где 36% жителей отмечают положительные изменения в экономике. Также позитив преобладает над негативом лишь в Туркестанской и Жетысуской областях.

При этом больше всего пессимистов в вопросе текущего состояния экономики можно увидеть в Западно–Казахстанской и Карагандинской областях. В обоих регионах доля негативных ответов достигает 51%.

Больше казахстанцев замечают улучшение материального положения

Субиндекс фактической оценки изменений личного материального положения за последние 12 месяцев вырос на 6,1 пункта. Среди опрошенных жителей страны 37,9% считают, что их личное материальное положение улучшилось за последний год. Хотя в октябре таких насчитывалось 33,5%.

При оценке данного субиндекса казахоязычные респонденты вновь показали более оптимистичные результаты. 49% из них отмечают улучшение по вопросу личного благосостояния, тогда как среди русскоязычных таких набралось лишь 30%. В этом вопросе возрастные группы повели себя традиционно: с увеличением возраста наблюдается меньше позитива. 59% молодежи выбрали положительные варианты ответов, а среди старшего поколения доля таких составила 25%.

Вновь в лидеры выбилась Кызылординская область, где 56% жителей позитивно оценили изменения в личном благосостоянии за последний год. Мангистау – оказался вторым с результатом в 41%. Последней в региональном рейтинге стала Северо–Казахстанская область, где доля положительных ответов – 23%. Впрочем несмотря на то, что данный регион оказался на последнем месте, улучшение показателя все же отмечается, поскольку в октябре он составлял 21%.

Условия для крупных покупок стабильно улучшаются

Заметный рост показал субиндекс благоприятности условий для крупных покупок. Он вырос на четыре пункта, достигнув рекордных за все 15 месяцев исследований 74,3 пункта. 32,8% казахстанцев считают, что сейчас в той или иной степени благоприятное время для крупных покупок. Для сравнения, в октябре этот же показатель был равен 30,1%.

Также небольшое улучшение можно заметить и по негативным ответам: с 61,5 до 60,1%. Разница между казахоязычными и русскоязычными оказалась намного меньше, чем по другим вопросам, как и в октябре. Так, доля положительных ответов среди казахоязычных достигла 39%, а среди русскоязычных – 28%. В возрастных группах: 45% молодежи дали позитивный ответ, тогда как среди старшего поколения таких насчитывается лишь 24%.

В региональном разрезе вновь лучшей оказалась Кызылординская область, где 47% жителей ответили положительно. Последний результат был зафиксирован в Западно–Казахстанской области, где 25% из участвующих в опросе людей считают, что сейчас благоприятное время для крупных покупок. В прошлом месяце таковых было целых 38%. Тем не менее 25% – это выше показателя аутсайдеров октября в 20%.

Фото: Freedom Finance Global

Как отмечают аналитики, для своих исследований они собирают данные по странам Центральной Азии, к примеру, в Казахстане и Узбекистане они ежемесячно собирают 3600 анкет. Метод сбора данных – телефонный опрос. Анкета опроса локализована: исследование проводится на родном языке респондентов.