Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 27 сентября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,89 тенге, евро – 505,27 тенге, рубля – 4,95 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге тенге, продажи – 483 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 507 тенге, продажи – 511,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 485 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 510 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Курс доллара снова вырос на торгах 26 сентября Как регулируются ценные бумаги в Казахстане? В Казахстане предельная сумма вознаграждения по микрокредиту изменится с 1 октября 2023 года

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