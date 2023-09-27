Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 сентября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,89 тенге, евро – 505,27 тенге, рубля – 4,95 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 505 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге тенге, продажи – 483 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 507 тенге, продажи – 511,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 485 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 504 тенге, продажи – 510 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,91 тенге, продажи – 4,95 тенге.