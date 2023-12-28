В Казахстане изменят перечень офшорных зон

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в Перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, из списка офшорных зон исключено Княжество Лихтенштейн.

Как поясняется, в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.

Вместе с тем, в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.

"В этой связи, учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить Княжество Лихтенштейн из списка офшорных зон", - говорится в обосновании.

Кроме того, из данного списка исключен штат США – Делавэр.

В агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступит в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.

"В этой связи, учитывая принятые стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, предлагается исключить штат Делавэр из списка офшорных зон", - говорится в пояснении.

В целом проектом предусмотрено иисключение из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.

Всего в перечень офшорных зон входит 51 страна.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 января.