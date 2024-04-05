Перечень офшорных зон сократили в Казахстане
Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.
В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.
Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.
Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.
В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.
Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.
Таким образом, теперь в обновленный перечень офшорных зон входят:
- Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).
- Княжество Андорра.
- Государство Антигуа и Барбуда.
- Содружество Багамских островов.
- Государство Барбадос.
- Государство Белиз.
- Государство Бруней Даруссалам.
- Объединенная Республика Танзания.
- Республика Вануату.;
- Республика Гватемала.
- Государство Гренада.
- Республика Джибути.
- Содружество Доминики.
- Доминиканская Республика.
- Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
- Испания (только в части территории Канарских островов).
- Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
- Кооперативная Республика Гайана.
- Республика Коста-Рика.
- Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).
- Республика Либерия.
- Ливанская Республика.
- Исламская Республика Мавритания.
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
- Мальдивская Республика.
- Республика Мальта.
- Марианские острова.
- Республика Маршалловы острова.
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
- Союз Мьянма.
- Республика Науру.
- Федеративная Республика Нигерия.
- Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
- Республика Палау.
- Республика Панама.
- Португалия (только в части территории островов Мадейра).
- Независимое Государство Самоа.
- Республика Сейшельские острова.
- Государство Сент-Винсент и Гренадины.
- Федерация Сент-Китс и Невис.
- Государство Сент-Люсия.
- Республика Суринам.
- Королевство Тонга.
- Республика Тринидад и Тобаго.
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
- Острова Ангилья.
- Бермудские острова.
- Британские Виргинские острова.
- Гибралтар.
- Каймановы острова.
- Остров Монтсеррат.
- Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).
- Остров Южная Георгия.
- Южные Сандвичевы острова.
- Острова Теркс и Кайкос.
- Остров Чагос.
- Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
- Республика Филиппины.
- Французская Республика (только в части следующих территорий):
- Острова Кергелен.
- Французская Гвиана.
- Французская Полинезия.
- Республика Черногория.
- Демократическая Республика Шри-Ланка.
- Ямайка.
Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.