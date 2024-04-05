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Законодательство РК

Перечень офшорных зон сократили в Казахстане

Перечень офшорных зон сократили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 10:18 Фото: Zakon.kz
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года обновило перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.

Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.

В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.

Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.

Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.

В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.

Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.

Таким образом, теперь в обновленный перечень офшорных зон входят:

  1. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).
  2. Княжество Андорра.
  3. Государство Антигуа и Барбуда.
  4. Содружество Багамских островов.
  5. Государство Барбадос.
  6. Государство Белиз.
  7. Государство Бруней Даруссалам.
  8. Объединенная Республика Танзания.
  9. Республика Вануату.;
  10. Республика Гватемала.
  11. Государство Гренада.
  12. Республика Джибути.
  13. Содружество Доминики.
  14. Доминиканская Республика.
  15. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
  16. Испания (только в части территории Канарских островов).
  17. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
  18. Кооперативная Республика Гайана.
  19. Республика Коста-Рика.
  20. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).
  21. Республика Либерия.
  22. Ливанская Республика.
  23. Исламская Республика Мавритания.
  24. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
  25. Мальдивская Республика.
  26. Республика Мальта.
  27. Марианские острова.
  28. Республика Маршалловы острова.
  29. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
  30. Союз Мьянма.
  31. Республика Науру.
  32. Федеративная Республика Нигерия.
  33. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
  34. Республика Палау.
  35. Республика Панама.
  36. Португалия (только в части территории островов Мадейра).
  37. Независимое Государство Самоа.
  38. Республика Сейшельские острова.
  39. Государство Сент-Винсент и Гренадины.
  40. Федерация Сент-Китс и Невис.
  41. Государство Сент-Люсия.
  42. Республика Суринам.
  43. Королевство Тонга.
  44. Республика Тринидад и Тобаго.
  45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
    • Острова Ангилья.
    • Бермудские острова.
    • Британские Виргинские острова.
    • Гибралтар.
    • Каймановы острова.
    • Остров Монтсеррат.
    • Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).
    • Остров Южная Георгия.
    • Южные Сандвичевы острова.
    • Острова Теркс и Кайкос.
    • Остров Чагос.
  46. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
  47. Республика Филиппины.
  48. Французская Республика (только в части следующих территорий):
    • Острова Кергелен.
    • Французская Гвиана.
    • Французская Полинезия.
  49. Республика Черногория.
  50. Демократическая Республика Шри-Ланка.
  51. Ямайка.

Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.

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