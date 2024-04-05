Перечень офшорных зон сократили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года обновило перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.

Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.

В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.

Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.

Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.

В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.

Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.

Таким образом, теперь в обновленный перечень офшорных зон входят:

Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико). Княжество Андорра. Государство Антигуа и Барбуда. Содружество Багамских островов. Государство Барбадос. Государство Белиз. Государство Бруней Даруссалам. Объединенная Республика Танзания. Республика Вануату.; Республика Гватемала. Государство Гренада. Республика Джибути. Содружество Доминики. Доминиканская Республика. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ). Испания (только в части территории Канарских островов). Федеральная Исламская Республика Коморские Острова. Кооперативная Республика Гайана. Республика Коста-Рика. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао). Республика Либерия. Ливанская Республика. Исламская Республика Мавритания. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан). Мальдивская Республика. Республика Мальта. Марианские острова. Республика Маршалловы острова. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер). Союз Мьянма. Республика Науру. Федеративная Республика Нигерия. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов). Республика Палау. Республика Панама. Португалия (только в части территории островов Мадейра). Независимое Государство Самоа. Республика Сейшельские острова. Государство Сент-Винсент и Гренадины. Федерация Сент-Китс и Невис. Государство Сент-Люсия. Республика Суринам. Королевство Тонга. Республика Тринидад и Тобаго. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий): Острова Ангилья.

Бермудские острова.

Британские Виргинские острова.

Гибралтар.

Каймановы острова.

Остров Монтсеррат.

Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).

Остров Южная Георгия.

Южные Сандвичевы острова.

Острова Теркс и Кайкос.

Остров Чагос. Суверенная Демократическая Республика Фиджи. Республика Филиппины. Французская Республика (только в части следующих территорий): Острова Кергелен.

Французская Гвиана.

Французская Полинезия. Республика Черногория. Демократическая Республика Шри-Ланка. Ямайка.

Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.