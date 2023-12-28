Как прошел 2023 год для банков Казахстана, и чего ждать в новом году

Какие события в этом году были ключевыми для казахстанского банковского сектора. Как изменился вектор деятельности, в какие сегменты банки стали вкладывать больше ресурсов, и что следует ожидать в 2024 году, в материале Zakon.kz

Каким был 2023 год

2023 год сложился неоднозначным для банковского сектора, считают в Jusan. В первой половине года, в условиях высокой базовой ставки банки продолжили активно выдавать потребительские кредиты, при этом темпы роста портфеля были выше прошлого года.

В течение года также произошли изменения в структуре фондирования банков. За счет высоких ставок депозиты в тенге стали более привлекательными. Объемы тенговых депозитов в банках выросли на 14,4% в то время, как валютные вклады сократились на 19,8%.

По информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) объем валютных депозитов в III квартале 2023 снизился на 71,8 млрд тенге, а с начала года отток составил 347,5 млрд тенге. В результате, по итогам октября 2023 года уровень долларизации в системе снизился до 24,5%.

К слову, как отмечают в Jusan, в этом году в развитых странах наблюдался значительный рост ключевых ставок по валютным депозитам. И если у нас данная ставка составляют всего 1%, то в зарубежных банках они доходили до 5%.

"Сравнительно высокие ставки вознаграждения по валютным вкладам способствовали оттоку валютных депозитов из Казахстана за рубеж в пользу зарубежных финансовых институтов". Пресс-служба Jusan

Тем не менее, привлекательность сбережений в национальной валюте и существенный рост их объема депозитов в банках, нивелировали этот отток.

Сколько заработали банки?

Стоит отметить, что чистая прибыль банков заметно выросла по сравнению с прошлым годом. К концу октября 2023 года она составила 1,8 трлн тенге против 1,5 трлн.

По мнению аналитиков, на данный высокий результат повлияли активный рост высокодоходного потребительского кредитования, привлекательность инвестирования в государственные ценные бумаги (ГЦБ) и вовлечение в него большинства казахстанских банков.

Их основным источником прибыли стал процентный доход. Он формировался в основном за счет вознаграждения по выданным кредитам. Чистый процентный доход банков в октябре составил 2,3 трлн тенге. Аналитики Jusan отмечают, что доля кредитов в совокупных активах на конец октября составила 53%. Судя по объектам кредитования, банки преимущественно выдавали потребительские кредиты (40,4% от совокупного объема выдачи) и займы бизнесу на приобретение оборотных средств (33,8%).

В свою очередь финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что уходящий год в целом был весьма успешным для казахстанских банков. Это коснулось не только роста ссудного портфеля. Банки также активно продолжили развивать приложения и цифровые платформы.

Однако, отмечает он, все еще остаются вопросы по корпоративному кредитованию, которое и может стать главной темой для банков в следующем году.

Изменения в 2024 году: тренд на корпораты

В Jusan полагают, что учитывая предпринимаемые меры со стороны правительства и регулятора, банки со следующего года должны замедлить темпы выдачи розничных займов и переориентироваться на кредитование бизнеса.

"Учитывая регулятивное стимулирование со стороны банков, будет постепенный переход от розничного в корпоративное кредитование. Ожидается, что банки снизят темпы роста розничного кредитного портфеля и сосредоточатся на кредитовании бизнеса. Поэтому мы ожидаем увеличение предложения займов для бизнеса – пополнение оборотных средств". Jusan

Потенциальными корпоративными заемщиками могут выступать представители микро и малого бизнеса. Согласно данным "Отчета о финансовой стабильности НБРК", только 2,5% зарегистрированных представителей малого бизнеса имели действующие банковские кредиты. В банке пояснили, что представители малого бизнеса зачастую обладают недостаточным запасом ликвидности для выполнения обязательств по кредитам, поэтому банки в меньшей степени стараются их кредитовать. Также основным препятствием для роста корпоративных кредитов являются высокие ставки по займам.

В то же время, по данным аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) в 2024 году эксперты финрынка ждут замедления розничного кредитования. Причин для этого несколько: насыщение спроса на кредиты, высокое проникновение кредитования и уже принятых норм по ужесточению регулирования.

"В корпоративном сегменте дальнейший рост будет поддержан нормализацией денежно-кредитных условий, регуляторных мер стимулирования и реализацией отложенного спроса. Спрос на кредиты со стороны крупного бизнеса в третьем квартале текущего года снижался на ожиданиях сокращения стоимости кредитных ресурсов и неготовности привлекать заёмное финансирование при текущих условиях". АФК

Также аналитики Ассоциации напомнили, что одной из ключевых тем в этом году, стал возможный приход в страну иностранных банков. Напомним, привлечь иностранные банки в сентябрьском Послании поручил президент.

Но здесь у экспертов финрынка есть некоторые сомнения. С одной стороны в АФК считают, что потенциальный приход на банковский рынок новых игроков, в том числе иностранных, может усилить конкуренцию, что будет стимулировать всех участников к совершенствованию и расширению линейки услуг, улучшению клиентского обслуживания и предложению более выгодных условий по продуктам.

"С другой стороны, у нас есть обоснованные сомнения в приходе нескольких иностранных игроков. Финсектор, и, в частности, его банковский сегмент, является наиболее зарегулированным сектором экономики с постоянными изменениями в регуляторной политике, при этом безвозмездно оказывает большое количество госуслуг". АФК

Более того, регулирование на финрынке, вкупе с обсуждаемым увеличением налоговой нагрузки на финсектор и ограничением прав кредиторов, также ставит под вопрос приход новых крупных игроков на рынок, прокомментировали эксперты.

Подводя итог, стоит отметить, что в наступающем году будет продолжена работа по вопросам информационной безопасности, минимизации рисков мошенничества, развития финансовых технологий и цифровых сервисов, связанных с Национальной платежной системой.

Также, в 2024 году продолжится разработка новых Налогового и Цифрового Кодексов, а также внесение изменений в закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Предполагается, что эти изменения могут иметь значительные последствия, как для экономики в целом, так и для отдельных показателей банковского сектора, и, соответственно, они требуют осторожного взвешенного подхода.