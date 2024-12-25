Что может ждать экономику Казахстана в 2025 году - прогноз

Какие события происходили в казахстанской и мировой экономике в 2024 году, и как будет развиваться экономическая ситуация согласно прогнозам на 2025 год, в материале Zakon.kz.

В течение 2024 года прогнозы по росту мировой экономики пересматривались вверх. Согласно обновленному прогнозу МВФ (октябрь 2024), рост мирового ВВП по итогам текущего года составит 3,2% вместо прогноза на начало года в 2,9%. Аналогичный показатель ожидается и в следующем году, то есть рост мировой экономики стабилизируется выше отметки 3%, сообщает аналитический центр АФК.

При этом октябрьский прогноз МВФ на 2024 год по росту экономики Казахстана оказался ниже, чем прогнозировалось годом ранее (3,5% против 4,6%) на фоне более низких цен на сырье и задержки увеличения добычи на нефтяном месторождении Тенгиз.

"В разрезе отраслей экономики РК самая слабая динамика наблюдается в горнодобывающей промышленности (+0,1% за 11М24) из–за падения добычи нефти (–2%), тогда как основными драйверами казахстанской экономики в 2024 году остаются такие отрасли, как транспорт (+8,1%). торговля (+8,2%) строительство (+10,3%) и сельское хозяйство (+13,4%)". АФК

Если в первой половине года наблюдалось синхронное улучшение финансовых условий по всему миру, то к его концу Центробанки ряда развивающихся стран, включая Казахстан, Бразилию и РФ, повысили процентные ставки в ответ на падение курсов нацвалют и усиление инфляционных процессов.

Фото: АФК

Добавим, что Федрезерв на декабрьском заседании дал сигнал о более осторожном подходе к смягчению монетарной политики в 2025 году, как из–за все еще высокой инфляции в США (2,7% при таргете в 2%), так и благодаря устойчивости рынка труда и экономическому росту в целом. Прогноз по снижению ставки на 2025 год был пересмотрен до двух снижений по 25 б.п. вместо четырех, ожидавшихся ранее.

Вместе с ожидаемой реализацией протекционистской политики новой администрации Белого дома это может негативно повлиять на интерес инвесторов к рисковым активам (фондовые индексы, активы развивающихся стран), сырьевому рынку и мировой экономике.

"Такой сценарий может сохранить давление на курс тенге и замедлить динамику ВВП Казахстана. Тем не менее, по прогнозу МВФ, рост экономики РК в 2025 году составит 4,6% за счет увеличения добычи нефти на Тенгизе. В свою очередь, МНЭ РК прогнозирует рост ВВП в 2025 году в 5,6%". АФК

В целом, по оценкам АФК список рисков в мировой экономике довольно большой. Среди них высокий уровень госдолга, валютные риски в развивающихся странах, рецессия в экономиках стран ЕС, дефолты крупных финансовых конгломератов, рост протекционизма, социальная и геополитическая нестабильность, природные и техногенные катаклизмы. Все это может и вовсе привести к глобальному ужесточению монетарных условий, замедляя рост мировой экономики.

Тем не менее, ожидаемые в 2025 году темпы экономического роста в Казахстане обусловлены прогнозируемым увеличением добычи нефти (до 97,2 млн тонн с показателя 87,8 по итогам 2024 года), высокими бюджетными расходами и реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Согласно прогнозам МНЭ РК, в 2025 году экспорт товаров составит 82,3 млрд долларов, импорт – 63,1 млрд долларов. При этом ожидаемый рост дефицита текущего счета может увеличиться до 6,4 млрд долларов с показателя в 4,1, что останется ключевым фактором давления на курс нацвалюты.