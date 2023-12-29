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Каким будет курс тенге в январе 2024 года - прогноз

Тенге, деньги, национальная валюта, Казахстан Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Тенге заканчивает год небольшим укреплением. По прогнозам аналитиков, в новом году курс нацвалюты будет формироваться под влиянием фундаментальных внутренних и внешних факторов. Каким будет курс тенге в начале января 2024 года, рассказали Zakon.kz эксперты казахстанского финрынка.

Курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением после трех лет ослабления подряд, отметили в Ассоциации Финансистов Казахстана (АФК).

"После трех лет ослабления подряд курс нацвалюты к доллару завершает 2023 год небольшим укреплением на фоне повышенных объемов продаж инвалюты из Нацфонда, жесткой монетарной политики, устойчивого замедления инфляции и глобального ослабления индекса доллара. Напомним, по итогам 2022 года тенге ослаб на 7,1% – до 462,66 тенге за доллар". АФК

По итогам торгов в пятницу, 29 декабря, средневзвешенный курс доллара составил 454,56 тенге.

курс тенге, KASE

Фото: KASE

Каким может быть курс в начале января

Ведущий аналитик АФК Зарина Скрипченко считает, что при отсутствии событий, способных значительно повлиять на обменный курс тенге, его существенной волатильности в январе не ожидается.

"Это связано с тем, что традиционно в начале года наблюдаются пониженные объемы торгов из-за праздничных отпусков и каникул. Соответственно, нацвалюта может колебаться в узком диапазоне 450-460 тенге за доллар. Напомним, что средний курс на 2024 год, заложенный в Прогноз социально-экономического развития РК на 2024-2028 годы составляет 460 тенге за доллар". Зарина Скрипченко

Аналитик полагает, что курс нацвалюты в январе будет формироваться под влиянием фундаментальных внутренних и внешних факторов.

"Среди внешних можно выделить динамику нефтяных котировок, демонстрирующих повышенную волатильность в ответ на геополитическую напряженность на Ближнем Востоке и действия ОПЕК+ по сокращению добычи". Зарина Скрипченко

Позитивно, по ее словам, на курсе тенге может сказаться снижение индекса доллара, которое происходит на фоне "голубиной" риторики Федрезерва, усиливающей ожидания по скорому снижению процентных ставок в США.

"Что касается ситуации на локальном рынке, то его баланс будет определяться спросом на инвалюту со стороны казахстанских компаний и населения, и ее предложением, в том числе, за счет объемов конвертации средств Нацфонда, которые будут объявлены 3 января". Зарина Скрипченко

Аналитик Alpari Анна Бодрова, считает, что в январе тенге вернется к торгам в стабильном режиме. По ее мнению, основным фактором поддержки для национальной валюты Казахстана остается стабильное и достаточное предложение валюты на внутреннем рынке.

Таким образом, доллар США в первую неделю января останется в рамках 450-460 тенге, евро - 500-505 тенге, рубль - 5,00-5,05 тенге, юань - 63-65 тенге.

"Начало 2024 года будет таким же расслабленным, как и завершение 2023 года, если за новогодние каникулы внешний фон не преподнесет сюрпризов. Все должно быть стабильно, потому что ситуация в экономике Казахстана оценивается благоприятной, а рыночные факторы способствуют силе тенге". Анна Бодрова

Добавим, что согласно декабрьскому прогнозу Jusan Analytics, ожидается, что в следующем году курс может торговаться в диапазоне 462-505 тенге за доллар.

В АФК сообщали, что по ожиданиям экспертов финрынка в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за доллар. Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.

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