Просроченные кредиты казахстанцев: какие риски они несут для граждан и банков

Какой объем просроченной задолженности имеется в казахстанских банках и представляют ли они риски для граждан и БВУ – в материале Zakon.kz.

В рамках заседания Сената в мае заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2024 года из общего объема потребкредитов (14,2 трлн тенге) доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL 90+) составляет 1,6 трлн тенге, или 12%. При этом количество заемщиков, у которых есть такая просрочка, – 1,5 млн человек.

В аналитическом центре АФК отмечают, что если говорить о банковском секторе, то в целом неблагоприятной картины по просроченным кредитам не наблюдается.

"По данным Нацбанка РК, на 1 апреля текущего года объем просроченной задолженности по потребительским займам в банковском секторе составляет 325,3 млрд тенге, или 3% от портфеля потребительских займов". АФК

Согласно данным АФК, портфель потребительских займов в банковском секторе, по данным на 1 апреля, составлял 10,96 трлн тенге, или 77% от озвученной цифры. Исходя из этого, доля неработающих займов в банковском портфеле потребительских займов в 4 раза ниже вышеупомянутого показателя в 12%. При этом предельный уровень NPL 90+ установлен на уровне в 10%. Таким образом, имеющийся объем просроченной задолженности по потребзаймам в банках больших рисков однозначно не представляет, уверены в АФК.

"Возможно, спикер говорил о всех финансовых организациях, выдающих займы населению или приобретающих их (БВУ, МФО, ломбарды, коллекторы) с учетом балансовых и внебалансовых проблемных займов", – пояснили в АФК.

Что просрочка означает для граждан?

Специалисты АФК отмечают, что в теории убытки от потенциально невозвратных кредитов включаются в стоимость заемных ресурсов для всех заемщиков. Однако на данный момент в Казахстане сложилась ситуация, когда на фоне активного развития всевозможных рассрочек более половины всех потребительских займов в банках – это беспроцентные кредиты.

"Таким образом, прямого переноса на ставки для всех заемщиков нет. Кроме того, умеренный объем NPL в банковском секторе (3%) не может оказывать серьезного влияния на стоимость заемных ресурсов. В то же время необходимо иметь в виду, что рост объема просроченной задолженности приводит к ужесточению кредитной политики и уровня одобрения новых займов", – прокомментировали в аналитическом центре АФК.

В соответствии с данными Нацбанка, общий объем просрочки в банках на 1 апреля составлял 747,3 млрд тенге, или 2,4% от ссудного портфеля (30,6 трлн тенге). Более того, доля потребительской просрочки от всего объема задолженности снизилась за квартал с 48,8% до 43,5%. Это означает, что просроченные потребкредиты не стали драйвером роста этого показателя.

"Как мы уже отмечали, уровень просроченной задолженности не представляет опасности для банков и их финансовой стабильности", – еще раз подчеркнули в ассоциации.

К слову, наибольшая доля неработающих займов приходится на займы МСБ и составляет 15,8%. Такие данные следуют из январского отчета оценки качества банковских активов (AQR) за 2023 год, подготовленного АРРФР.

Тем не менее с учетом оптимистичных прогнозов международных институтов и рейтинговых агентств относительно роста экономики Казахстана резкого ухудшения операционной среды для банков и финансового состояния заемщиков пока не ожидается. К примеру, МВФ ожидает роста ВВП РК в 2024 году на 3,1%, Всемирный банк – 3,4%, S&P – 3,5%.

