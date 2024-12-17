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Право

Утверждены лимиты долга акиматов на 2025 год

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 10:33 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра министр национальной экономики утвердил приказ от 9 декабря 2024 года "Об установлении лимитов долга местных исполнительных органов на 2025 год", сообщает Zakon.kz.

Лимиты долга местных исполнительных органов на 2025 год установлены в следующих размерах:

  • город Алматы – 1 183 197 282,5 тыс. тенге;
  • город Астана – 286 192 887,7 тыс. тенге;
  • город Шымкент – 208 198 434,6 тыс. тенге.
  • область Абай – 134 318 875,5 тыс. тенге;
  • Акмолинская область – 214 695 027,2 тыс. тенге;
  • Актюбинская область – 200 800 629,2 тыс. тенге;
  • Алматинская область – 255 263 671,4 тыс. тенге;
  • Атырауская область – 174 140 939,4 тыс. тенге;
  • Западно-Казахстанская область – 168 373 163,2 тыс. тенге;
  • Жамбылская область – 255 723 807,5 тыс. тенге;
  • Жетысуская область – 173 194 987,5 тыс. тенге;
  • Карагандинская область – 266 364 064,1 тыс. тенге;
  • Костанайская область – 205 755 713,9 тыс. тенге;
  • Кызылординская область – 216 882 226,8 тыс. тенге;
  • Мангистауская область – 171 322 943,2 тыс. тенге;
  • Павлодарская область – 181 559 413,1 тыс. тенге;
  • Северо-Казахстанская область – 168 231 702,9 тыс. тенге;
  • Туркестанская область – 472 589 103,7 тыс. тенге;
  • Улытауская область – 55 280 986,8 тыс. тенге;
  • Восточно-Казахстанская область – 168 611 619 тыс. тенге.

Приказ вводится в действие с 23 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, какие лимиты долга для акиматов были установлены на текущий год.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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