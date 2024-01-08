Курс доллара почти не изменился на торгах 8 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 453,40 тенге (+0,02), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 63,35 тенге (+0,15).

Нацбанк установил курс евро в 494,74 тенге, рубля – 4,98 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 454,5-456,9 тенге, евро – по 496-499 тенге, российские рубли – по 4,91-5,05 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 77,65 долларов за баррель, что на 1,41% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 1,59%, до 72,64 долларов за баррель.