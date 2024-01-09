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Какие активы хранят казахстанские чиновники на зарубежных счетах, рассказали в Минфине

Казахстан деньги декларирование счета Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил результат всеобщего декларирования среди госслужащих и квазигоссектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам вице-министра, на сегодня уже прошли два этапа всеобщего декларирования, по результатам которых 533 граждан РК имеют счета в иностранных банках 58 странах.

"Общая сумма денег составляет 113,5 млрд тенге. В таких странах как Российская Федерация, США и Франция. Также 2005 граждан задекларировали 2483 объекта недвижимости в 52 странах: в основном это Россия, Турция, Азербайджан". Ержан Биржанов

Он добавил, что также на 916 граждан зарегистрировало 1017 транспортных средств в 55 странах и 97 граждан имеют долю участия в 122 коммерческих организациях за пределами страны. Это в России, Кыргызстане и США.

При этом, представитель Минфина уточнил, что Казахстан присоединился страсбургской Конвенции, согласно которой Казахстан обменивается данными по на своим резидентам с другими государствами.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день 80 стран предоставляют эти данные. Ожидается, что в скоро времени будут получены сведения по итогам 2023 года. Новые данные будут взяты под контроль Департаментов госдоходов.

"В рамках первого этапа мы получили данные от 600 с лишним наших граждан, по которым мы сейчас уже работаем. Более 3 млрд тенге по этим гражданам уже задекларировано и направлено бюджет Казахстана, то есть по тем доходам, которые они получили за рубежом". Ержан Биржанов

Ранее Биржанов рассказал, что уже сдал ежегодную декларацию, в которой отразил имеющееся имущество: трехкомнатную квартиру и машину. Тем временем, с 1 января 2025 года политические госслужащие в соответствии со ст. 11 Закона "О борьбе с коррупцией" будут обязаны не только сдавать декларацию, но и публиковать ее в открытом доступе.

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