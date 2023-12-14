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Минфин о всеобщем декларировании: Подарки отражать не нужно

Казахстан всеобщее декларирование Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 14 декабря 2023 года прокомментировал приближение всеобщего декларирования в 2025 году, отметив, что подарки между физлицами отражать не нужно будет, сообщает Zakon.kz.

С 2025 года казахстанцы должны будут предоставлять налоговым органам декларацию со своими активами.

"Должны будут сдать все, в том числе пенсионеры, студенты, как раз подпадающие под категорию социально уязвимых слоев населения. По нашим оценкам, на четвертом этапе могут сдать отчетность более 6,5 млн человек. В целом, в систему всеобщего декларирования зайдут 13 млн человек. Но в дальнейшем, если в 2026 или 2027 году пенсионер будет получать только пенсию и не будет заниматься предпринимательской деятельностью, будем рассматривать вариант, чтобы он не сдавал декларацию. Уже данные по нему мы получали в автоматическом режиме".Ержан Биржанов

Журналисты поинтересовались, нужно ли будет отражать в декларации подарки, которые люди дарят друг другу.

"Все мы ходим в гости, поздравляем друг друга. Подарки между физическими лицами не подлежат отражению".Ержан Биржанов

Третий этап всеобщего декларирования в стране вводится с 1 января 2024 года. В рамках него Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги.

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