Финансы

Какие переводы будут учитывать налоговики, рассказали в Минфине

Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил, что есть ряд критериев, для отведения перевода к сфере предпринимательской деятельности.

"Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты – мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом, после получения данных сведений, мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадет однозначно", – сказал он.

Не подпадут под этот критерий и сбор денег на дни рождения и другие мероприятия.

"Надо делить деятельность как ИП и как физлицо. Если у человека открыто два счета – по введению предпринимательской деятельности, например, у него где-то есть магазин и он получает платежи через QR, то вопросов нет. А если он, являясь ИП, как физлицо открыл карточку и если ему на день рождения или свадьбу подарили деньги, мы это увидим, но воспринимать как предпринимательскую деятельность не будем", – пояснил вице-министр.

Как Минфин будет проверять казахстанцев можно прочитать здесь.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Мониторинг мобильных переводов казахстанцев: поправки вступят в силу в сентябре 2025 года
12:34, 25 июня 2025
Мониторинг мобильных переводов казахстанцев: поправки вступят в силу в сентябре 2025 года
100 мобильных переводов: как Минфин будет проверять казахстанцев
17:24, 26 января 2026
100 мобильных переводов: как Минфин будет проверять казахстанцев
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
13:35, 30 апреля 2025
Мониторинг мобильных переводов: Минфин и Нацбанк определились с параметрами контроля
Последние
Популярные
Читайте также
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Сегодня
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
12:43, Сегодня
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
12:23, Сегодня
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
12:19, Сегодня
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: