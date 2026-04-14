Какие переводы будут учитывать налоговики, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов заявил, что есть ряд критериев, для отведения перевода к сфере предпринимательской деятельности.

"Мы в законе прописали, правила Нацбанком приняты – мы до 15 апреля получим данные за первый квартал от банков согласно установленным критериям. То есть по тем "красным" флажкам банк выгружает данные и предоставляет нам сведения. Вторым этапом, после получения данных сведений, мы будем использовать их в рамках камерального контроля и далее будем направлять уведомления. И они будут считаться исполненными после предоставления налоговой отчетности или при предоставлении пояснения. Тот кейс, о котором вы говорите, что заплатили за кофе или за обед за кого-то, а потом вам вернули эти деньги, в категорию бизнес-признаков не подпадет однозначно", – сказал он.

Не подпадут под этот критерий и сбор денег на дни рождения и другие мероприятия.

"Надо делить деятельность как ИП и как физлицо. Если у человека открыто два счета – по введению предпринимательской деятельности, например, у него где-то есть магазин и он получает платежи через QR, то вопросов нет. А если он, являясь ИП, как физлицо открыл карточку и если ему на день рождения или свадьбу подарили деньги, мы это увидим, но воспринимать как предпринимательскую деятельность не будем", – пояснил вице-министр.

