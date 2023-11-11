Цены на популярные криптовалюты на 11 ноября

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.



Данные взяты из открытых источников

Bitcoin (BTC): 37 013,7 $; изменения за 24 часа: +0,76%.

Ethereum (ETH): 2 061,23 $; изменения за 24 часа: -1,37%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

BNB (BNB): 249,50 $; изменения за 24 часа: -1,42%.



USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,080934 $; изменения за 24 часа: +8,56%.

Cardano (ADA): 0,3829 $; изменения за 24 часа: +1,62%.

По состоянию на 11 ноября 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 467.9 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.