Для квазигоссектора установили предельный объем внешнего долга на текущий год

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 27 декабря 2024 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В документе предусмотрено, что предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год установлен для:

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 7 501 670 млн тенге, или 15 961 млн долларов ;

; АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 722 710 млн тенге, или 5 793 млн долларов.

При этом указывается, что расчеты произведены по курсу 470 тенге за 1 доллар США.

Приказ вводится в действие с 17 января 2025 года.