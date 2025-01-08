Для квазигоссектора установили предельный объем внешнего долга на текущий год
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 27 декабря 2024 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год, сообщает Zakon.kz.
В документе предусмотрено, что предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2025 год установлен для:
- АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" – 7 501 670 млн тенге, или 15 961 млн долларов;
- АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – 2 722 710 млн тенге, или 5 793 млн долларов.
При этом указывается, что расчеты произведены по курсу 470 тенге за 1 доллар США.
Приказ вводится в действие с 17 января 2025 года.
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