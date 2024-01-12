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Эксперты финрынка дали долгосрочный прогноз по базовой ставке и курсу валюты

базовая ставка, прогноз, ожидания Фото: Freepik
На следующей неделе состоится заседание по монетарной политике, в рамках которого Нацбанк озвучит решение по базовой ставке. 94% экспертов финрынка ожидают, что ставка будет понижена, подробнее – в материале Zakon.kz.

С точки зрения экспертов финрынка, опрошенных Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК), Нацбанк может более решительно снижать ставку в течение следующих 12 месяцев (в 2023 году снизил на 100 базисных пунктов). Через год ее значение может составить 11,25% вслед за снижением инфляционных ожиданий на год вперед до 9,7% (10,6% ранее), считают аналитики АФК.

В целом, рынок ожидает нормализации денежно-кредитных условий на фоне устойчивого снижения инфляционного давления в стране и у большинства торговых партнеров.

"Улучшение финансовых условий вкупе с реализацией крупных инфраструктурных проектов, бюджетным стимулированием и высокими ценами на энергоресурсы поддержат рост экономики (прогноз по ВВП улучшился с 4,0 до 4,1%)". АФК

При этом ожидания по ценам на нефть через год чуть выше их текущих значений (85 против 78 долларов за баррель) и могут быть обусловлены дальнейшей корректировкой добычи сырья ОПЕК+ и глобальным снижением процентных ставок.

"Валютный рынок останется сбалансированным с точки зрения спроса и предложения на краткосрочном горизонте: к началу февраля курс USDKZT прогнозируется на отметке 457,4 тенге за доллар. Напомним, в феврале значимую поддержку рынку оказывают крупные налоговые платежи за предыдущий год". АФК
курс, тенге, динамика

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Тем не менее в 2025 году пара USDKZT может вырасти уже до 484,1 тенге за доллар на фоне снижения привлекательности тенговых активов за счет понижения процентных ставок, роста импорта, крупных выплат по внешнему долгу.

Российский рубль при этом также не удержит отыгранное недавно преимущество и через 12 месяцев может ослабнуть к доллару еще на 6,5% – до 95,2 рубля за доллар.

ожидания по курсу тенге, доллар, базовая ставка

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

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