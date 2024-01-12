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Казахстанские банки планируют обязать понятнее рекламировать условия кредитов

новые условия для рекламы кредитов Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию финрынка подготовило поправки, в которых обязывает банки Казахстана более понятно рекламировать условия кредитов, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, банки будут обязаны:

  • указывать диапазон предельных ставок вознаграждения при рекламе кредитов;
  • сообщать об ответственности при просрочках;
  • до заключения договора займа банк должен сообщить о размере ставки в достоверном годовом эффективном исчислении, а также сумме переплаты;
  • реклама банковских займов, за исключением рекламы, размещаемой на радио и телевидении, должна обеспечиваться сопровождающим сообщением об ответственности заемщика – физического лица в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

В сообщении должны быть указаны сведения о правах банка по:

  • начислению неустойки (штрафа, пени);
  • обращению взыскания на деньги, имеющиеся на банковских счетах заемщика;
  • передаче задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству;
  • обращению с иском в суд и иные сведения, предусмотренные внутренними документами банка.

Допускается осуществление банком отсылки в рекламе на официальный сайт или мобильное приложение банка, где будет размещена информация о правах банка и об ответственности заемщика – физического лица в случае невыполнении обязательств по договору банковского займа.

До заключения договора клиент должен знать:

  • информацию о ставках и тарифах, сроках принятия решения по заявлению о предоставлении банковской услуги (при необходимости подачи заявления);
  • информацию об условиях предоставления банковской услуги и перечень необходимых документов для заключения договора о предоставлении банковской услуги;
  • информацию об ответственности и возможных рисках клиента в случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении банковской услуги;
  • консультации по возникшим у клиента вопросам;
  • по желанию клиента – проект договора о предоставлении банковской услуги;
  • информацию о предоставлении банковской услуги с условием получения дополнительной финансовой услуги и об иных договорах, которые будут заключены клиентом в связи с получением дополнительной финансовой услуги, включая сведения о наличии дополнительных расходов;
  • информацию о возможности клиента согласиться с получением банковской услуги (беззалоговый потребительский заем) с условием получения дополнительной финансовой услуги либо без дополнительной финансовой услуги.

При возникновении спорных ситуаций по получаемой банковской услуге клиент должен обращаться в банк, к банковскому омбудсману, в уполномоченный орган или в суд. В этих целях клиенту представляется информация о месте нахождения, почтовом, электронном адресах и интернет – ресурсах банка, банковского омбудсмана и уполномоченного органа.

Подробнее с проектом поправок можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, кому запретят брать кредиты в Казахстане.

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