Казахстанские банки планируют обязать понятнее рекламировать условия кредитов

Агентство по регулированию финрынка подготовило поправки, в которых обязывает банки Казахстана более понятно рекламировать условия кредитов, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, банки будут обязаны:

указывать диапазон предельных ставок вознаграждения при рекламе кредитов;

сообщать об ответственности при просрочках;

до заключения договора займа банк должен сообщить о размере ставки в достоверном годовом эффективном исчислении, а также сумме переплаты;

реклама банковских займов, за исключением рекламы, размещаемой на радио и телевидении, должна обеспечиваться сопровождающим сообщением об ответственности заемщика – физического лица в случае невыполнения обязательств по договору банковского займа.

В сообщении должны быть указаны сведения о правах банка по:

начислению неустойки (штрафа, пени);



обращению взыскания на деньги, имеющиеся на банковских счетах заемщика;

передаче задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству;

обращению с иском в суд и иные сведения, предусмотренные внутренними документами банка.

Допускается осуществление банком отсылки в рекламе на официальный сайт или мобильное приложение банка, где будет размещена информация о правах банка и об ответственности заемщика – физического лица в случае невыполнении обязательств по договору банковского займа.

До заключения договора клиент должен знать:

информацию о ставках и тарифах, сроках принятия решения по заявлению о предоставлении банковской услуги (при необходимости подачи заявления);

информацию об условиях предоставления банковской услуги и перечень необходимых документов для заключения договора о предоставлении банковской услуги;

информацию об ответственности и возможных рисках клиента в случае невыполнения обязательств по договору о предоставлении банковской услуги;

консультации по возникшим у клиента вопросам;

по желанию клиента – проект договора о предоставлении банковской услуги;

информацию о предоставлении банковской услуги с условием получения дополнительной финансовой услуги и об иных договорах, которые будут заключены клиентом в связи с получением дополнительной финансовой услуги, включая сведения о наличии дополнительных расходов;

информацию о возможности клиента согласиться с получением банковской услуги (беззалоговый потребительский заем) с условием получения дополнительной финансовой услуги либо без дополнительной финансовой услуги.

При возникновении спорных ситуаций по получаемой банковской услуге клиент должен обращаться в банк, к банковскому омбудсману, в уполномоченный орган или в суд. В этих целях клиенту представляется информация о месте нахождения, почтовом, электронном адресах и интернет – ресурсах банка, банковского омбудсмана и уполномоченного органа.



Подробнее с проектом поправок можно ознакомиться здесь.

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